Tel Rıfat böyle alındı: PKK köstebek yuvasına çevirmiş

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Harekatı'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tümüne hakim olurken, dış kesimlerdeki PKK yapılanmalarına karşı mücadeleyi de sürdürüyor. Hamza Tümeni ve Süleyman Şah Tümeni'nin birlikte oluşturduğu müşterek kuvvetlerce yönetilen harekatın ardından yapılan incelemede, PKK'lı teröristlerin bir hastanenin altında dahi tünel açtığı ortaya çıkarıldı. Tel Rıfat Cerrahi Hastanesi'nin altında yer alan tünelin, bölgeye militan sevki hem de yaralı teröristlerin süratle tedavi altına alınması için kullanıldığı belirtiliyor.





SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANDI

Hastaneden girilen tünelin ucu askerler tarafından keşfedilmeyi beklerken, bölgede hastanelerin yanı sıra birçok sivil yerleşim yerleri de köstebek gibi oyulup tünele dönüştürülmüş. Yaşama hakkı için kullanılan hastanelerin altına tüne yapan teröristler, bu sayede kamufle de oldu. Derin dehlizlerin açıldığı hastanenin altındaki tünelin, bazı noktaları sivil yerleşim yerlerinin altına uzanıyor. Terör örgütü bu sayede sivil yerleşim yerlerini de kontrolde tutuyor. Adeta yerin altında da büyük bir şehir inşa eden PKK, sivilleri kalkan olarak kullanıp olası bir baskına karşı sivil yerleşim yerlerini terör hücreleri olarak kullandığı ifade ediliyor.





30 KİLOMETREYİ GEÇİYOR

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen tünellerin tespit edilebilen kısmı 30 kilometreyi aştı. Tünellerin genişliği 1,5 metreyi, yüksekliği 2-2,2 metreyi buluyor. Yeni Şafak'ın bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Tel Rıfat harekatı sırasında bölge teröristlerden temizlenirken, teröristler bu tünelleri kullanamadı. Tüneller yürüyerek bitirilecek boyutta değil, aksine şehrin tamamını kapsadığı tahmin ediliyor. Bölgedeki terörist kalıntılarını temizlemeye çalışan askerler, tünellerin uzunluğu çok fazla olduğu için birçok tüneli motorla keşfediyor.





Harekatı Türkmenler yaptı

Harekat sürecini karargâhta takip eden Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci şunları söyledi: “Harekat ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ve Süleyman Şah Tümeni'nin ortak girişimiyle oluşturulan müşterek kuvvetler tarafından yönetildi. Bu iki kuvvete ilaveten ÖSO ve SMO grupları da bu harekata destek verdi. Harekata yaklaşık 5 bini aşkın silahlı unsur katıldı. Harekata komuta eden Seyf Ebu Bekir, Türkmen kökenli olduğunu için beraberindeki kuvvetlerde de çok sayıda Türkmen unsurları bulunuyor." Tel Rıfat’ın çevresindeki 20 köyde de bölgenin teröristlerden temizlenmesine yönelik faaliyetlerin olduğunu söyleyen Cevizci, "Temizlenen bölgelere siviller yavaş yavaş yerleştirilmeye başlandı. Çok kısa bir sürede Tel Rıfat operasyonunun temizlik

faaliyetleri tamamlanacak” ifadelerini kullandı.





PKK/YPG CERABLUS'A SALDIRDI

Suriye'de muhaliflerin dört koldan ilerlemesi sürerken, terör örgütü PKK, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Cerablus'a saldırdı. PKK/YPG'nin, Cerablus ilçesine roketle saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler Cerablus'u roketle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Milli Ordu, stratejik nitelikteki Tel Rıfat ilçesini de önceki gün PKK/YPG işgalinden kurtarmıştı.





Muhalifler Hama merkezine dayandı

Hama’nın dış mahallerinde devam eden çatışmalarda muhalif güçler, Hattab'ı da ele geçirerek Suriye'nin üçüncü büyük kenti Hama'nın dış mahallelerine ulaştı. Muhaliflere karşı mevzilenen İranlı milisler ise fazla direniş göstermeyerek rejim güçleriyle birlikte güneye doğru geri çekildi. Muhalif Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, Zor Ebu Zeyid, Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrolüne aldı. Son olarak da Hattab düştü. Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen rejim karşıtı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 3-4 kilometre mesafeye kadar ilerlemiş durumda.





ASKERİ BİRİMLER ALINDI

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde toplamda 16 yerleşim bölgesini rejim güçlerinden geri aldı. Muhalif silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı. Akşam saatlerinde de muhalifler, Hama'nın girişindeki askeri birimleri ele geçirdi. Silahlı gruplar, rejime ait İranlı milislerin kontrolündeki askeri birimlerinden Mücenzerat Okulu ve 87. Alay'da hakimiyet sağladı.



