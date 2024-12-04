Halep’in çocukları eve geri dönüyor

Suriye iç savaşı başladığında evini terk etmek zorunda kalan çocuklar, muhaliflerin Halep, İdlip ve Tel Rıfat’ta kontrolü eline alması sonrası, vatanlarına geri dönüyor. Onlardan biri olan Nour Aldeen Albaba, Halep Hükümeti Askeri Haberleşme Daire Başkanı olarak topraklarına geri döndü. Çocukluk fotoğrafı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan ve gündem olan Albaba, "10 yıl sonra ilk kez evime gittim. Annemi ve babamı gördüğüm an kalbim acıdı. Henüz 5 yaşındayken çekilmiş fotoğrafımı gördüğümde savaşın bizden ne çok şey götürdüğünü daha net anladım" dedi. Savaşa rağmen ülkesini terk etmeyen Ehsan Jaamor da topraklarından gelen zafer haberleri ile mutlu olduğunu söyledi. Jaamor, "Hep eski güzel günlere dönmenin hayaliyle yaşadık. Şimdi bu hayalimiz gerçek oluyor" ifadelerini kullandı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Sabri Omar ise doğduğu köyüne dönmenin planını yapıyor.





10 YIL SONRA HÜZÜNLÜ BULUŞMA

Mütevazı silahlarla topraklarını terörden temizlemek ve muhafaza etmek için çalıştıklarını söyleyen Albaba, “Özgürlük, onur ve adalet isteğiyle bu yola çıktık. 2014 yılında evimden ayrıldım. Ardından ülkemi terör bataklığından kurtarmak için geri döndüm. Evime 10 yıldan sonra gidebildim” dedi. Annesi ve babasını yıllar sonra görünce hüzünlendiğini ifade eden Albaba, “Paylaşımımdaki fotoğraf ben 5 yaşındayken çekilmiş bir fotoğraf. Duvarda o fotoğrafı gördüğümde duygulandım. Savaşın aslında bizden bir çocukluk, bir gençlik çaldığını farkettim. Ama her şeye rağmen Halep’in çocukları geri döndü” dedi.





GÜVEN VE DESTEK İSTİYORUZ

Rejime karşı topraklarını korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Albaba, “Büyük bir çabayla savaşmak artık bizim için tek yol. Halep ve Hama’da birçok nokta artık kontrol altında. Tüm Suriyeliler, Araplar, Ermeniler, Türkmenler birlikte yaşamak istiyoruz. Eski hayatımıza dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Albaba, El Hamdaniye mahallesinin kontrolünü ele geçirdikten sonra Ömer El Faruk Camii'nde cemaate bir konuşma yaptığını ve artık esaretten kurtulduklarını müjdelediğini söyledi. Albaba, “Hepimiz Müslümanız. Okullarımızı, hastanelerimizi, evlerimizi, üniversitelerimiz yeniden inşa edelim. Mezhep fark etmeksizin hep birlikte çalışalım mesajı verdim. Bizim ilk olarak birliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.





ESED ZULMÜNDEN KAÇANLAR DÖNEBİLİR

Tüm baskıya rağmen Suriye’yi terk etmediğini söyleyen Ehsan Jaamor, “Hep bir hayalimiz vardı aslında. Yeniden özgür bir şekilde yaşama hayali. Biz bugün bunun gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Bu operasyonlardan memnunum. Esed'in zulmünden kaçan halkımız artık geri dönebilecek. İnsan haklarına saygılı, ülkeyi kalkındıracak bir yönetim istiyorum. Mezhep ayrımı olmadan barış içerisinde yaşamak en büyük umudum. Türkiye’ye teşekkür borçluyuz. Türkiye’nin yaptığı iyiliği hiçbir ülke yapmaya cesaret edemedi” şeklinde konuştu.





YENİDEN TEK ÇATI ALTINDA

Savaşın başlamasının ardından ülkesini terk eden ancak son zamanlarda gelen zafer haberleri ile geri dönme planları yaptığını belirten Sabri Omar ise şunları söyledi: “Bu zafer haberlerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Biz on yıldır süren zulmün ardından artık başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm ayrılıklar bitecek ve yeniden tek çatı altında toplanacağız. Esaretten kurtarılan bölgeler istikrara kavuşursa ülkemize dönmek istiyoruz. Yeniden doğduğum köye kavuşmanın hayali ile yaşıyorum. İnanıyorum ki bu hayalim de gerçekleşecek. Sabır bizim en büyük silahımız. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum.”



