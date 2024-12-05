Münbiç'in alınması PKK-rejim irtibatını kopartır

Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun “Özgürlük Şafağı” operasyonu ile PKK/PYD ve rejimin elinde bulundurduğu yerleri almaya devam ediyor. SMO bir sonraki hedefi olan Münbiç'e yaklaştı. Batıdan doğuya açılan kilit konumda olan Münbiç'in de kontrol altına alınmasıyla rejim ile PKK/PYD'nin irtibatı kesilecek. Münbiç kontrol edildikten sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki Kandil'i konumunda olan Ayn El-Arap baskılanarak bölgeden terör örgütünün kolaylıkla atılması sağlanacak.





EN ÖNEMLİ STRATEJİK NOKTA

Haseke'den devam edip Halep'e kadar uzanan M-4 karayolu üzerinde bulunan Münbiç, kavşak noktası özelliğini taşıyor. Münbiç kuzeyden Cerablus istikametinden gelen yol, güneyden Tabka Barajı'ndan gelen yol, batıdan Halep'ten gelen yol ile doğudan Rakka'dan gelen yolun kesişim noktasında kilit bir konumda yer alıyor. Münbiç alındığında Fırat'ın üzerindeki kilit noktada bulunan Karakozak köprüsü de kontrol altına alınacak. Karakozak Köprüsü doğudan batıya geçişi sağlayan en önemli stratejik nokta olarak nitelendiriliyor.





AYN EL-ARAP BASKILANACAK

Münbiç'te kontrol sağlandıktan sonra terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'deki Kandil'i konumunda olan Ayn El-Arap baskılanarak bölgeden terör örgütünün kolaylıkla atılması sağlanacak. Terör örgütü Fırat'ın doğusunda Sırrin Bölgesi, Ayn El-Arap, Ayn El-İsa, Deyrizor'a kadar olan bölgede rahat hareket edemeyecek ve bu bölgelerden de daha doğuya çekilme ihtimali ortaya çıkacak. Böylelikle terör örgütünün nefes borusu kesilecek.



