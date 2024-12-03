Tel Rıfat PKK'dan temizlendi: Aynı gün evlerine döndüler

Özgürlük Şafağı Harekatı'nı başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin yuvalandığı Tel Rıfat'ı da terörden arındırdı. Tel Rıfat'ın da alınmasıyla, Azez-El-Bab-Tel Rıfat üçgenindeki terör koridoru temizlenmiş oldu. Bölgede güvenlik eksenli kontroller artırılırken, bir sonraki adım olarak Münbiç işaret ediliyor. Münbiç'in de PYD/YPG'den kurtarılması sonrasında bölücü örgütün koridor heveslerine nihai darbe vurularak örgüt Fırat'ın doğusuna süpürülmüş olacak. SMO'nun Halep'ten çıkarılan Esed rejimine bağlı militanların önemli mevzilerini terör örgütü PYD/YPG teröristlerine devretmesinin ardından örgüt mensuplarının bu bölgelere ağır silahlarını sevk etmesine karşı başlattığı narekat sürüyor.





MÜNBİÇ'E ULAŞIMLARI KESİLDİ

SMO, Halep'in kuzey kırsalındaki ilerleyişini sürdürüyor. Tel Rıfat şehir merkezinde de tam kontrol sağlandı. Tel Rıfat'ın da kontrolü ile terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Münbiç'e ulaşımı kesildi, Azez-El-Bab-Tel Rıfat üçgeni kapandı. SMO bu hafta Tel Rıfat'ta temizliğe devam edecek. Bölgedeki köyler, evler karış karış aranacak. Güvenli bölge haline gelen bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği yapılacak. Terör örgütünün kaçarken halk arasına karışan elemanları yok edilecek.





SIRAT KÖPRÜSÜ AŞILACAK

Bu hafta Tel Rıfat'taki temizlik hareketinin ardından hedef Münbiç olacak. PKK için 'sırat köprüsü' görülen Münbiç de terörden arındırıldığında Fırat'ın doğusunun kilidi açılacak. Terör örgütünün Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma hevesleri kursaklarında kalacak.





AFRİN RÜYALARI SONA ERDİ

PYD/PKK terör örgütü, Tel Rıfat'ı, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO'nun ortak harekatıyla terörden arındırdığı Afrin'e yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyordu. Afrin'i geri almak için boşluk bekleyen örgütün hayalleri Tel Rıfat'ı kaybetmesiyle suya düştü. Örgütün Tel Rıfat'tan sorumlu Afrin-Şehba Mahalli Meclisi, şiddetli saldırılar altında bölgeden çekildiklerini ilan ederken, "Bu Afrin'den vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor" cümlelerini kullandı. Ancak örgüt artık Afrin'den kilometrelerce uzağa sürüldü.





HABERİ DUYAR DUYMAZ EVE DÖNDÜK

SMO'nun harekatı ile terörden arındırılan Tel Rıfat'ta, PYD/YPG militanları tarafından tehcir edilen beldenin asli sakinleri, evlerine dönüyor. Beldeye dönen ve evinin yolunu tutmaya hazırlanan Tel Rıfat sakinlerinden Ahmet Allito, "Sekiz sene sonra buradayım. Yaşadığım duyguları anlatmam imkansız. Bu duyguyu tüm Suriye halkının yaşamasını diliyorum" dedi. Etrafındakilere tatlı ikram eden Halit Hallak, benzersiz duygular içerisinde olduğunu, yıllar önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yerinden edildikten sonra Azez'e yerleştiğini ve Tel Rıfat'ın teröristlerden kurtarıldığı haberini alır almaz evine dönmek üzere yola çıktığını belirtti. Muhammed Hayr da ailesi ve komşularıyla buluştuğunu belirterek, "Şimdi burada kahve yaptık, gençlere dağıtıyoruz" dedi. Beldede çok sayıda sivilin akrabalarıyla hasret giderdiği görüldü.





SiViLLERE BOMBALI TUZAK KURDULAR

Tel Rıfat'ta, terör örgütü PYD/YPG'ye karşı operasyonlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, örgüt mensuplarının sivillerin geçiş noktalarında kurduğu bombalı tuzakları da imha ediyor. Bölgedeki gelişmeleri aktaran TRT ekiplerinin canlı yayın yaptıkları bölgede örgüt mensuplarının bir eve tuzakladığı bombaların patlaması sonucu panik yaşandı.





Halep Kalesi'ne Filistin bayrağı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların idaresine geçen Halep kent merkezindeki tarihi Halep Kalesi'nin duvarına dev Filistin bayrağı asıldı. Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen kent merkezindeki Halep Kalesi'nin ön duvarında asılı olan Devlet Başkanı Beşşar Esed'in posteri indirildi. Kalenin ana girişinin duvarına dev Filistin bayrağı ve muhaliflerin kullandığı "devrim bayrağı" asıldı.



