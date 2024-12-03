Hedef Hama: 700 kilometrekarelik alan ele geçirildi

Suriyeli muhalif grupların, 27 Kasım’da Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK'ya başlattığı Düşmanı Caydırma Operasyonu'nun kısa sürede yakaladığı başarının yankıları sürüyor. Harekatın başarısını Yeni Şafak'a değerlendiren muhalif komutanlardan Ahrar Eş-Şam hareketinin lider yardımcısı Ebu Muhammed Ahmed El Delati, "Ele geçirilen alanlar 700 kilometrekareyi aştı" dedi.





HATALARDAN DERS ALINDI

Muhaliflerin 2019’daki rejim saldırılarında kontrollerindeki bölgeleri kaybettikten sonra bu süreçteki zaafiyetler tespit edilerek çalışmalar yapıldığını belirten Delati, “Mühimmat eksiği sonucu gece harekatlarında çok zafiyet gösteriyorduk. Bu zafiyetleri ortadan kaldıracak strateji geliştirdik. 4 yıldır sahada mücahitlerin gece harekatlarında daha faal olması için çalıştık” şeklinde konuştu. Muhalif gruplar arasındaki dağınıklığa da son verdiklerini belirten Delati, “Bu eksikliği fark edip grupların birleşmesi için Hey'et-i Tahriru'ş Şam’ın (HTŞ) oluşturduğu Fethu'l Mubin Harekat Odası oluşturuldu. Burada asker ve liderlere gece ve gündüz harekatları için hususi eğitimler verildi. Buradan 400’den fazla subay mezun oldu. Askeriyenin kurulmasıyla muhaliflerin mevcut askeri yapılanmaları geliştirilerek daha kuvvetlendirildi. Aynı zamanda mühimmat desteği sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.





PKK'YI BARINDIRMAYACAĞIZ

Bölgede YPG/PKK’yı barındırmayacaklarını belirten Delati, “Halep ve İdlib özgürleştirildi. Uluslararası yollar, stratejik tesisler, devlet daireleri ve kurumları kontrol altına alındı, şu ana kadar kurtarılan alanlar 700 kilometrekareyi aştı. Kasaba sayısı 150’den fazla. Hama'nın kuzey kırsalındayız, özgürleştirilmesi için harekatımız sürüyor. Halep'te YPG/PKK’nın kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri de kuşatıldı” bilgisini paylaştı.





REJİM ÇÖKMEK ÜZERE

Suriye halkının çektiği acılara dikkat çeken Delati, “Yüz binlerce kişi öldü, tutuklandı, milyonlarcası yerinden edildi. Dünyanın birçok noktasına göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, kendi topraklarında onurlu ve güven içinde yaşamayı hak ediyor. Vatanımızda onurlu bir şekilde yaşamak için verdiğimiz mücadeleye dünyanın destek vermesini istiyoruz. Esed rejiminin çöküş zamanı geldi. Birliğimizi garanti eden adil bir devlet kurmamızın zamanı geldi” dedi.





ADIM ADIM İLERLİYORLAR

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama ilinde 16 yerleşim yerini daha ele geçirdi. Gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrol altına aldı. Ayrıca Hama'nın kuzeyindeki Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf köyleri ve Suran ilçesi ele geçirildi. Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yer de hedef alındı. Rejim karşıtı silahlı gruplar ayrıca kurdukları özel birlik Şahin Tugayları ile Hama merkezi ve çevresinde kamikaze dron saldırıları düzenliyor.



