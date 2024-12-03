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Çukurca haini Tel Rıfat’ta öldürüldü

Çukurca haini Tel Rıfat’ta öldürüldü

04:003/12/2024, mardi
G: 3/12/2024, mardi
Yeni Şafak
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'Yaşar Hakkari' kod adlı Çekik, örgüt lideri Abdullah Öcalan'a yakınlığıyla biliniyordu.
'Yaşar Hakkari' kod adlı Çekik, örgüt lideri Abdullah Öcalan'a yakınlığıyla biliniyordu.

MİT, muhaliflerin kontrol altına aldığı Tel Rıfat’ta, “kırmızı listede” aranan Yaşar Çekik’i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Çekik, 2011 yılında Çukurca’da 24 askerin şehit edildiği terör eylemini planlamıştı.

SMO, Tel Rıfat'ı terörden arındırırken Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT), nokta operasyonlarla terörist elebaşlarını etkisiz hale getiriyor. MİT'in Tel Rıfat yakınlarındaki Şehba'da, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdiği bildirildi. Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan 'Yaşar Hakkari' kod adlı Çekik, örgüt lideri Abdullah Öcalan'a yakınlığıyla biliniyordu. Pek çok terör eylemine katılan Çekik, Çukurca Hantepe Jandarma Karakolu'na gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenledi, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları ile Çukurca/Asayiş Tepe'de bulunan komutanlıklara yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu, 18 askerin ise yaralandığı eylemleri yönetti. Çekik, 9 Şubat 2012'de Çukurca'da örgüt mensuplarınca 6 ayrı noktaya düzenlenen ve 1 jandarma onbaşının şehit olduğu, 13 jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladı ve talimatlarını verdi.


#Suriye
#Tel Rıfat
#MİT
#PKK

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