Hahamı öldüren üç Özbek'i MİT ve Emniyet yakaladı

Haham Kogan'ı öldüren 3 Özbek'in Türkiye’ye kaçtığının tespit edilmesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye'den yardım istedi. MİT faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon gizli yürütüldü.