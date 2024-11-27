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Hahamı öldüren üç Özbek'i MİT ve Emniyet yakaladı

Hahamı öldüren üç Özbek'i MİT ve Emniyet yakaladı

04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Dubai'de 2 gün önce öldürülen İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katilleri olan 3 Özbek vatandaşı, İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in düzenlediği operasyonla yakalandı.

Haham Kogan'ı öldüren 3 Özbek'in Türkiye’ye kaçtığının tespit edilmesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye'den yardım istedi. MİT faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon gizli yürütüldü.


BAE'YE İADE EDİLDİLER

Uçağın İstanbul'a inmesiyle devreye emniyet güçleri girdi. Havalimanından çıkmaları beklenen şüpheliler bindikleri takside kıskıvrak yakalandı. Hahamı öldüren Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33) BAE'ye iade edildi.




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