Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fanatik haham BAE’de ölü bulundu

Fanatik haham BAE’de ölü bulundu

04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
28 yaşındaki Haham Zvi Kogan
28 yaşındaki Haham Zvi Kogan

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) perşembe gününden bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan’ın ölü bulunduğunu duyurdu. İsrail yönetimi, “Filistin’de Müslüman Arapların yaşama hakkı olmadığını” savunan “Habad” grubunun üyesi olan Zvi Kogan’ı (28), Abu Dabi’ye “Baş Haham Yardımcısı” atamıştı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü bulunduğunu duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cesedin BAE istihbaratı ve güvenlik güçleri tarafından bulunduğu ve İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği'nin Kogan'ın ailesiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgiye göre, 28 yaşındaki Haham Zvi Kogan, Abu Dabi'deki Baş Haham'ın yardımcılığını yapmak üzere İsrail tarafınan resmen görevlendirilmişti. Gazete, Kogan'ın Filistin'de Müslüman Arapların yaşama hakkı olmadığına ve sürülmeleri gerektiğine inanan "Habad" Yahudi topluluğuna üye olduğuna vurgu yaptı. Kogan'ın ölü bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE’ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Olay hakkında BAE makamları tarafından henüz açıklama yapılmadı.




#israil
#zvi kogan
#baş haham
#ölüm
#BAE
#açıklama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane'de okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı