BAE'de Haham'ı öldürenler Türkiye'de yakalandı: Adım adım izlendiler

ABD destekli bir anlaşmayla, 2020 yılından itibaren BAE'de Ortodoks Yahudi Örgütü Chabad'ın elçiliğini yapan İsrail-Moldova vatandaşı Siyonist haham Tzvi Kogan, geçtiğimiz günlerde öldürüldü. BAE yönetimi, üç Özbekistan vatandaşının kaçtığını belirtip, Türkiye'den yardım istedi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, hahamı öldüren failleri bulmak için hızla çalışmalara başladı.
Şahısların cinayet sonrası İstanbul’a geldiği belirlendi.
Emniyet güçleri, zanlıların havalimanında bindiği taksiyi takibe alarak adım adım izledi.
Daha sonra taksiyi trafik kontrolü için durduran polisler, BAE tarafından arama kaydı çıkarılan zanlıları gözaltına aldı.
Hahamı öldürdüğü belirtilen 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, BAE’ye iade edildi.
BAE, iş birliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.