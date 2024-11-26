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BAE'de Haham'ı öldürenler Türkiye'de yakalandı: Adım adım izlendiler

BAE'de Haham'ı öldürenler Türkiye'de yakalandı: Adım adım izlendiler

21:4926/11/2024, Salı
G: 27/11/2024, Çarşamba
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BAE'de öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan
BAE'de öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan

Siyonist Yahudi Örgütü Chabad'ın elçiliğini yapan İsrail-Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) öldürüldü. BAE, Türkiye ile iletişime geçerek zanlıların İstanbul'a uçtuğunu bildirdi. Çıkarılan uluslararası yakalama kararı sonrası, zanlılar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in düzenlediği operasyonla yakalandı. BAE yönetimi, iade edilen zanlılar ve operasyon için Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD destekli bir anlaşmayla, 2020 yılından itibaren BAE'de Ortodoks Yahudi Örgütü Chabad'ın elçiliğini yapan İsrail-Moldova vatandaşı Siyonist haham Tzvi Kogan, geçtiğimiz günlerde öldürüldü. BAE yönetimi, üç Özbekistan vatandaşının kaçtığını belirtip, Türkiye'den yardım istedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, hahamı öldüren failleri bulmak için hızla çalışmalara başladı.

Adım adım izlendiler

Şahısların cinayet sonrası İstanbul’a geldiği belirlendi.

Emniyet güçleri, zanlıların havalimanında bindiği taksiyi takibe alarak adım adım izledi.

Daha sonra taksiyi trafik kontrolü için durduran polisler, BAE tarafından arama kaydı çıkarılan zanlıları gözaltına aldı.

BAE'ye iade edildiler

Hahamı öldürdüğü belirtilen 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, BAE’ye iade edildi.

BAE, iş birliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.


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