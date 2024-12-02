Tel Rıfat'a özgürlük şafağı

Suriye Milli Ordusu (SMO), başlattığı 'Özgürlük Şafağı' operasyonuyla Tel Rıfat ilçe merkezi ve 24 köyü teröristlerden temizlendi. Halep'i terk eden Esed rejiminin önemli mevzileri terör örgütü PKK/YPG teröristlerine devretmesinin ardından çok sayıda terör örgütü mensubunun Halep bölgesine ağır silahlarını sevkine karşı Milli Ordu, operasyon başlattı. SMO, Özgürlük Şafağı adı ile başlattığı operasyonla örgütün Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını engelledi. Rejim güçlerinin Halep'ten çekilmesinden doğan boşluğu fırsat bilen terör örgütünün bu adımını fark eden SMO grupları, hızla sahaya girdi. Güvenlik kaynaklarına göre, SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK/YPG işgali altında bulunan Münbiç beldesi arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.
SMO kuvvetleri, Halep'in doğusunda PKK teröristlerinin girdiği Halep Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Kuveyris Askeri Havaalanını da kontrolüne aldı. Halep merkezi ile Tel Rıfat arasındaki bölgede de ilerleyen SMO kuvvetleri, kentin doğusundaki Şeyh Neccar mahallesi ve Sanayi Sitesi'ni PKK/YPG militanlarından temizledi. Ordu, Halep’in doğu kırsalında M4 Halep-Rakka yolu üzerinde bulunan ülkedeki en büyük termik santralin kontrolünü de ele geçirdi. SMO güçleri, Tel Rıfat yakınlarındaki Minnig Askeri Havaalanını da ele geçirdiğini ilan etti.
SMO akşam saatleri itibariyle Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde de ilerlemeye devam etti. Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerle çatışan SMO güçleri, ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezini terörden temizledi. Merkezde tahkimat çalışmaları yapıp arama-tarama faaliyetlerine başlayan SMO kuvvetleri dün gece saatlerine kadar Tel Rıfat ilçe merkezi ile 24 köyde terör hakimiyetine son verdi.
Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında Suriye rejiminin 33 askerini esir aldı. Operasyonun sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, operasyon kapsamında Halep-Rakka kara yolunda rejimin 33 askerinin esir alındığı duyuruldu.