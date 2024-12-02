Tel Rıfat'a özgürlük şafağı

Esed rejiminin Suriye'deki Sünni Arap çoğunluğa karşı kendisini azınlıkların hamisi gösterme propagandası da son Halep operasyonunda çöktü. Rejimin toplumsal tabanı sayılan Nusayri topluluktan Firas Saad, Ali Es'ad Bereket ve Nezir Dunya'nın başını çektiği bir grup Nusayri aydın tarafından muhalefete ulaştırılan mektupta, Halep'in ele geçirilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilirken, "Biz, yeni Suriye'de halkımıza hizmet etmeye hazırız" ifadeleri kullanıldı. Mektupta, Nusayrilerin katılımı için metnin imza kampanyasına dönüştürüleceği kaydedildi. Halep Hristiyanlarının önde gelenlerinden Halep Matranı Efram Maluli, gönderdiği ses kaydında, "Muhalifler Halep'e girdiğinde herkes durumumuzu sormak için bizi aradı. Herkese teşekkür ederim, durumumuz iyi. Buraya geldiler, onların telefonlarını şarj edip kahve ikram ettik. Bize güvende olduğumuzu söylediler. Kimse endişelenmesin ibadetlerimize hiç kimse karışmıyor" cümlelerini kullandı. Suriye'nin güneyindeki Suveyde'de yaşayan Dürzi azınlık da, bir yıldır sürdürdükleri rejim karşıtı protestoları muhaliflerin ilerleyişiyle artırıyor.