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Muhaliflerin nihai hedefi Şam

Muhaliflerin nihai hedefi Şam

Merve Safa Akıntürk
04:005/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Zekeriya Karslı
Zekeriya Karslı

Tel Rıfat’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu komutanlarından Zekeriya Karslı, Dara ve Suvayda’nın muhalif ağırlıklı olduğunu ve ortada kalan başkent Şam’a kesin olarak harekat yapılacağını söyledi. Muhaliflerin Münbiç sınırına dayandığını söyleyen Karslı şunları dile getirdi: “Tüm operasyon planlı bir şekilde ilerliyor. Nokta nokta temizlik yapılıyor. Münbiç kuşatılmış durumda. Halep tarafından sadece 10 km, güney tarafından ise 15 km kalmış durumda. Süreç beklemediğimiz kadar hızlı ilerliyor. Şam bizi zorlayacak. Ancak Şam’ın güneyindeki Dara da muhalif. Hazırlıklar sürüyor. Hama’nın alınması bizim elimizi güçlendirecek.”


ŞAM İÇİN AVANTAJLI DURUMDAYIZ

Fırat Nehri’nin stratejik önemine değinen Karslı, “Biz terörün Fırat’ın doğu tarafında sıkışmasını istiyoruz. Şam stratejik bir nokta. Şam’da sürecin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Şam daha güç olacak, nasıl bir direnç ile karşılaşacağız bilmiyorum. Şam tam ortada kalıyor, bir hareketlilik var. Şam’a ilerlenecek bu kesin. Avantajımız Dara ve Suvayda’nın neredeyse tamamının muhaliflerden oluşması. Bu bizim işimize yarayacak. Bu sayede Şam hem güney tarafından hem de kuzey tarafından kuşatılmış olacak. Durum bugün için haddinden fazla iyi” ifadelerini kullandı.


#Suriye
#muhalif
#Şam

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