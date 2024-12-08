Suriye'de Esed rejimini sonlandıran muhalifler, Münbiç'in merkezinde de kontrolü sağladı. Rejim karşıtları, şehrin terör örgütü PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahalede bulunmuştu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç'in merkezine ulaştı.
Rejim karşıtları, PKK/YPG'ye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında Münbiç'te kontrolü tamamen sağladı.
bütün örgüt unsurlarını bölgeden temizlemek için operasyona devam eden SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürmüş, şehrin PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale etmişti.