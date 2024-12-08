Muhalifler Münbiç'in merkezinde

bütün örgüt unsurlarını bölgeden temizlemek için operasyona devam eden SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürmüş, şehrin PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale etmişti.