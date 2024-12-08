Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç’in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir." Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı.