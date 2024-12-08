Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı. SMO, Münbiç'e operasyon için düğmeye bastı. Fırat Nehri’nin batısında yer alan Münbiç, 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunuyordu.
Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç’in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, SMO'nun Münbiç’in yüzde 80’ni kontrol altına aldığını aktardı.
MÜNBİÇ PKK'DAN TEMİZLENDİ Mİ?
Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç’in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir." Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı.
MÜNBİÇ NEREDE?
Münbiç, Suriye’nin Halep kentine bağlı. Fırat Nehri’nin batısında yer alan ilçe 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunuyor.
MÜNBİÇ’İN ÖNEMİ NEDİR?
ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.
ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.
Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.
PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.
Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.