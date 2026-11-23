2026 hakimlik ve savcılık sınavı için tarih henüz netleşmedi. Adayların başvuru takvimi ve katılım koşulları için ÖSYM tarafından açıklanacak bilgileri takip etmesi gerekiyor.





2026 hakimlik ve savcılık sınavının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Adalet Bakanlığının belirlediği kadrolar kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav, hakim ve savcı yardımcılığına başvuracak adaylara yönelik düzenleniyor.