24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: İlkokul ve okul öncesi için kısa, kolay ezberlenen metinler
Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenleri ve sınıf içi etkinlikler öncesinde; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine uygun 2, 3, 4 ve 5 kıtalık şiir metinleri bir araya getirildi. Öğrencilerin törenlerde seslendirebileceği veya öğretmenlerine verecekleri hediye kartlarına ekleyebileceği; Hakki Çebi, Süleyman Özbek ve Gül Yılmaz gibi isimlerin eserlerinin de yer aldığı anlamlı şiir derlemelerini ve kıta sayılarına göre kategorize edilmiş tam metinleri haberimizde inceleyebilirsiniz.
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