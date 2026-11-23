Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ÖSYM başvuru takvimi belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 hakimlik ve savcılık sınavı için geri sayım sürerken adaylar resmi takvime odaklandı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında gerçekleştirilen sınavın 2026 yılı uygulama ve başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi