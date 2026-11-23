24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: İlkokul ve okul öncesi için kısa, kolay ezberlenen metinler

Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenleri ve sınıf içi etkinlikler öncesinde; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine uygun 2, 3, 4 ve 5 kıtalık şiir metinleri bir araya getirildi. Öğrencilerin törenlerde seslendirebileceği veya öğretmenlerine verecekleri hediye kartlarına ekleyebileceği; Hakki Çebi, Süleyman Özbek ve Gül Yılmaz gibi isimlerin eserlerinin de yer aldığı anlamlı şiir derlemelerini ve kıta sayılarına göre kategorize edilmiş tam metinleri haberimizde inceleyebilirsiniz.