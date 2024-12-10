Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de yaşananlar hakkında TBMM'yi bilgilendirdi: Terörizme müsaade yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde, Suriye ve Filistin'de yaşanan gelişmeler ve yürütülen diplomasi hakkında açıklamalarda bulundu. "Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz." diyen Bakan Fidan, "PKK ve DEAŞ, Suriye'deki durumdan yararlanamayacak." ifadelerini kullandı. DEM Parti sıralarından sözünün bölünmesine tepki gösteren Bakan Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret! Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var..." diye konuştu. Konuşmasının devamında terör devleti İsrail'i de hedef alan Bakan Fidan, "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle toprak bütünlüğünü hedef almaktadır." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı.
Meclis kürsüsüne gelen Bakan Fidan, Suriye ve Filistin'de yaşanan gelişmeler ve yürütülen diplomasi hakkında Genel Kurul'u bilgilendirdi.
"Rejim tarih oldu, yeni Suriye hayata geçiyor"
"Türkiye tek başına Suriyelilerin yanında oldu, olmaya da devam edecek." vurgusu yapan Bakan Fidan, "Rejim tarihe karışmıştır, yeni bir Suriye'nin hayata geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.
PKK ve DEAŞ'a mesaj net: Durumdan yararlanamayacaksınız
DEM Parti sırasına tepki: Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret!
İsrail işgalci zihniyetini sürdürüyor
"Suriyeliler kendi ülkelerine dönebilecek.
Suriye'nin bütünlüğü bizim için önemli.
Rejim tarihe karışmıştır, yeni bir Suriye'nin hayata geçmesini bekliyoruz.
Esed rejimi, kendi halkını düşman olarak gördü.
Türkiye tek başına Suriyelilerin yanında oldu, olmaya da devam edecek.
Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. PKK ve DEAŞ, Suriye'deki durumdan yararlanamayacak.
"İsrail şimdi de Suriye'nin geleceğini tehdit ediyor"
Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.
Suriye halkının barışa ve huzura yaklaştığı süreci tehlikeye sokmaktadır.
Gazze’yi yerle bir eden İsrail şimdi de Suriyeli kardeşlerimizin geleceğini tehdit etmektedir.
Netanyahu açıkça Golan tepelerinin İsrail toprağı olduğunu açıklamakta beis görmemektedir. "