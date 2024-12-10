Suriyeli muhalifleri aslanlarına yediriyordu: Esed'in katil komutanı infaz edilecek

İşkence ettiği insanları aslanlarına yediren Esad'ın katil komutanı Telal Al-Dakkak infaz edilecek.
Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesiyle birlikte rejimin işkenceci komutanları da birer birer yakalanıyor. Yakalananlardan birisi de kaçırdığı insanlara işkence uyguladıktan sonra “aslanlarına” yediren katil komutan Telal Al-Dakkak. Esed'in katil komutanı Dakkak'ın Hama’daki Asi Meydanı’nda infaz edileceği ve gerekli hazırlıkların başladığı bildirildi.
Suriye'de halkını kimyasal silahlarla ve türlü işkencelerle katleden
Beşşar Esed
rejimi sona erdi.
Suriye Milli Güçleri'nin başlattığı
Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Esed de
Rusya
'ya kaçarak mülteci oldu.
Ülkede yeni bir dönem başlarken, Esed'in işkenceci komutanları da birer birer yakalanıyor.
İşkence edip aslana yem ediyordu
İşkence edip aslana yem ediyordu
Yakalanan bu isimlerden birisi de
Telal Al-Dakkak
.
Dakkak, kaçırdığı insanlara işkence uygulayan ve daha sonra beslediği aslanına yem etmesiyle; kaçırdığı insanların organlarını çalarak organ ticareti yapmasıyla biliniyor.
Katil komutan infaz edilecek
Katil komutan infaz edilecek
Esed'in katil komutanı Dakkak'ın Hama’daki
Asi Meydanı
’nda infaz edileceği bildirildi.
İnfaz için gerekli hazırlıkların başladığı da öğrenildi.
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