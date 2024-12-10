Terör örgütü PKK/YPG, Esed düşünce İsrail'e koştu

PKK/YPG’li teröristler için “Kürtler” ifadesini kullanan Saar, Türkiye’yi hedef alarak "

Dün Münbiç’te gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalıdır. Bu, uluslararası toplumun DEAŞ’a karşı cesurca savaşanlara yönelik bir taahhüdüdür. Aynı zamanda, Kürtler bu ülkede istikrar sağlayıcı bir güç oldukları için, bu Suriye’nin geleceğine ilişkin bir taahhüttür.