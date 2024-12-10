Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Terör örgütü PKK/YPG, Esed düşünce İsrail'e koştu

Terör örgütü PKK/YPG, Esed düşünce İsrail'e koştu

21:4910/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Suriye'de rejim karşıtlarının bölgeden temizlediği PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım istediği öğrenildi. (Foto: Arşiv)
Suriye'de rejim karşıtlarının bölgeden temizlediği PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım istediği öğrenildi. (Foto: Arşiv)

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, rejim güçlerinin başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile sona erdi. Esed'in düşmesinin ardından ise bölgedeki terör örgütü PKK/YPG'nin İsrail'den yardım istediği bildirildi. İsrail medyasında yer alan haberde PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım ve koruma talep ettiği ifade edildi.

Suriye'de Baas rejiminin devrik lideri
Beşşar Esed
'in düşmesinin ardından
terör örgütü PKK/YPG
'nin
İsrail
'den yardım istediği bildirildi.
Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esed'in düşmesinin ardından
PKK/YPG
'li teröristlerin İsrail'e başvurduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım ve koruma talep ettiği ifade edildi.

Haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair ise detaylara yer verilmedi.

SMO'nun operasyonları rahatsız etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada,
Suriye Milli Ordusu
'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti.

Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.

İsrailli Bakan 'teröristleri vurmayın' diye ağladı

PKK/YPG’li teröristler için “Kürtler” ifadesini kullanan Saar, Türkiye’yi hedef alarak "
Dün Münbiç’te gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalıdır. Bu, uluslararası toplumun DEAŞ’a karşı cesurca savaşanlara yönelik bir taahhüdüdür. Aynı zamanda, Kürtler bu ülkede istikrar sağlayıcı bir güç oldukları için, bu Suriye’nin geleceğine ilişkin bir taahhüttür.
" demişti.


#İsrail
#Terör Örgütü
#PKK/PYD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!