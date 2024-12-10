Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Terör örgütü PKK, ABD'nin SİHA'sını vurdu

Terör örgütü PKK, ABD'nin SİHA'sını vurdu

Semih Bozkuş
00:1110/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terör örgütü PKK, Suriye'de ABD'ye ait MQ-9 Reaper SİHA'yı düşürdü.
Terör örgütü PKK, Suriye'de ABD'ye ait MQ-9 Reaper SİHA'yı düşürdü.

Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürdükleri ileri sürülen terör örgütü PKK'nın ABD'ye ait SİHA'yı vurduğu öğrenildi. PKK'nın vurduğu SİHA'nın, ABD'ye her biri 30 milyon dolara mal olan MQ-9 Reaper olduğu belirtildi. PKK'nın iddiasının boşa çıkmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaşımda bulundu. Paylaşımında Elon Musk'ı etiketleyen Varank, "Senin sağladığın silahlarla senin UCAV'ını düşürdüler." dedi.

Türkiye'nin İHA'sını vurduğunu düşünen terör örgütü PKK'yı hüzün kapladı.

PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bulunan
Tel Tamr
hattında Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürdüklerini ileri sürmüştü.

Ancak elde edilen bilgilere göre PKK'nın ABD'ye ait SİHA'yı vurduğu ortaya çıktı.

Bahsi geçen SİHA'nın, her biri ABD'ye 30 milyon dolara mal olan
MQ-9 Reaper
olduğu öğrenildi.

Varank: Oops Elon Musk

PKK'nın iddiasının boşa çıkmasının ardından
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank
paylaşımda bulundu.
X hesabından paylaşımda bulunan Varank, Tesla ve
XSpace
'in sahibi
Elon Musk
'ı etiketleyerek, "
Senin sağladığın silahlarla senin UCAV'ını düşürdüler.
" dedi.



#ABD
#Terör Örgütü
#PKK
#SİHA
#MQ-9 Reaper
#AK Parti Bursa Milletvekili
#Mustafa Varank
#Elon Musk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
M harfi ile başlayan eşyalar