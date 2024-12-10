Terör örgütü PKK, ABD'nin SİHA'sını vurdu

Terör örgütü PKK, Suriye'de ABD'ye ait MQ-9 Reaper SİHA'yı düşürdü.
Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürdükleri ileri sürülen terör örgütü PKK'nın ABD'ye ait SİHA'yı vurduğu öğrenildi. PKK'nın vurduğu SİHA'nın, ABD'ye her biri 30 milyon dolara mal olan MQ-9 Reaper olduğu belirtildi. PKK'nın iddiasının boşa çıkmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaşımda bulundu. Paylaşımında Elon Musk'ı etiketleyen Varank, "Senin sağladığın silahlarla senin UCAV'ını düşürdüler." dedi.
Türkiye'nin İHA'sını vurduğunu düşünen terör örgütü PKK'yı hüzün kapladı.
PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bulunan
Tel Tamr
hattında Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürdüklerini ileri sürmüştü.
Ancak elde edilen bilgilere göre PKK'nın ABD'ye ait SİHA'yı vurduğu ortaya çıktı.
Bahsi geçen SİHA'nın, her biri ABD'ye 30 milyon dolara mal olan
MQ-9 Reaper
olduğu öğrenildi.
Varank: Oops Elon Musk
Varank: Oops Elon Musk
PKK'nın iddiasının boşa çıkmasının ardından
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank
paylaşımda bulundu.
X hesabından paylaşımda bulunan Varank, Tesla ve
XSpace
'in sahibi
Elon Musk
'ı etiketleyerek, "
Senin sağladığın silahlarla senin UCAV'ını düşürdüler.
" dedi.
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