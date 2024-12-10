PKK Münbiç'ten atıldı: Fırat'ın batısındaki en büyük terör yuvası temizlendi

27 Kasım’da Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat’tan sonra en büyük terör yuvalarından biri olan Münbiç’i temizledi. ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’yi püskürtmek için başlatılan operasyon kapsamında, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçeninkontrolünü ele geçirdi.





EN BÜYÜK TERÖR YUVASIYDI

Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması idi. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.





MERKEZİ ÖNEME SAHİPTİ

PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti. Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş, öte yandan örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.





Öcalan posterleri yerlerde sürüklendi

PKK’nın silindiği Münbiç'te temizlik var. Teröristlerden kurtarılan Münbiç'te PKK’lıların ilçeye astığı örgüt paçavraları, halk tarafından indirilerek imha edildi. Münbiçli çocuklar da bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini ayakları altına alarak yerlerde sürükledi.





Teröristlerin silahları imha edildi

Münbiç, Kobani, Rakka ve Tel Rıfat gibi bölgelerde Esed rejiminden kalan ağır silah ve teçhizatların, PKK/YPG'nin eline geçmemesi için kapsamlı bir imha operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyon, hem terör örgütünün güç kazanmasını engellemek hem de bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla büyük önem taşıdı. Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir devam eden çatışmalar, bölgedeki güç dengelerini etkilerken, Türk ordusunun ve Suriye Milli Ordusu’nun operasyonları, Esed rejimi ile terör örgütleri arasındaki iş birliğini zayıflatma ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama amacını güdüyor. Operasyonların devamında, bölgedeki terörist unsurlara karşı etkin mücadele sürdürülmesi bekleniyor.





İsrail rahatsız!

İsrail yönetimi, SMO’nun PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsız oldu. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basın mensuplarının başta Suriye olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, basın toplantısında "Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaptığını" belirtti. SMO'nun Münbiç'te terör örgütüne düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getiren Saar, bu operasyonun "sonlandırılmasını" istedi. Saar, Münbiç'e düzenlenen operasyonu ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle görüştüklerini ifade etti. İsrailli Bakan, Suriye'de "istikrarı sağladığını" iddia ettiği terör örgütü PKK/YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü.





PKK Deyrizor’da 10 sivili katletti

PKK/YPG, ülkenin doğusunda Arap aşiretleri tarafından çıkartıldığı Deyrizor il merkezini ele geçirmek için saldırılar düzenliyor. İl merkezinde tutunamayan teröristler, kente yeniden saldırdı. Cami minaresinden sokaktaki sivillere ateş açan PKK’lı teröristler 10 sivili katletti.



