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Trump'tan kripto para piyasasını heyecanlandıran açıklama: Harika bir şey yapacağız

Trump'tan kripto para piyasasını heyecanlandıran açıklama: Harika bir şey yapacağız

21:3812/12/2024, Perşembe
AA
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, kripto parayla ilgili 'harika bir şey' yapacaklarını söyledi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, kripto parayla ilgili 'harika bir şey' yapacaklarını söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili "harika bir şey" yapacaklarını belirterek, ABD'nin bu alanda lider olmak istediğini ifade etti. Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump,
"Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz."
dedi.

Trump, ABD'nin yapay zekada da çok ileride olacağını dile getirerek, bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğini kaydetti.

"PEK ÇOK TEŞVİK VERİLECEK"

Amerikalı yatırımcılara da seslenen Trump,
"Çok güzel günler göreceğinizi düşünüyorum. Pek çok teşvik verilecek."
diye konuştu.

BİTCOİN FİYATI YÜKSELDİ

Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.



#Bitcoin
#Donald Trump
#kripto para

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