Trump'tan kripto para piyasasını heyecanlandıran açıklama: Harika bir şey yapacağız

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili "harika bir şey" yapacaklarını belirterek, ABD'nin bu alanda lider olmak istediğini ifade etti. Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Trump, ABD'nin yapay zekada da çok ileride olacağını dile getirerek, bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğini kaydetti.
"PEK ÇOK TEŞVİK VERİLECEK"
BİTCOİN FİYATI YÜKSELDİ
Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.