ABD’den Körfez iddialarına yalanlama: Ayrılma talimatı yalnızca Suudi Arabistan için

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, sanal medya hesabından, ABD'nin ‘Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyeleri için ülke dışına çıkış emri vermeye hazırlandığı’ yönündeki haberlere ilişkin paylaşım yaptı.

Pigott, bunun doğru bir bilgi olmadığını kaydederek, “ABD Dışişleri Bakanlığı, yalnızca Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için acil durum kapsamına girmeyecek şekilde ülkeden ayrılma talimatı yayımlamıştır. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik düşmanca eylemlerini giderek artırmış; sivil havalimanlarına ve diğer kritik altyapılara düzenledikleri saldırılar, sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açmıştır. Bakanlık personelinin ve ailelerinin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Onları korumak ve desteklemek adına gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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