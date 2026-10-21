Orta Doğu'da savaş çanları: ABD Körfez'den diplomatlarını çekiyor
ABD-İsrail-İran denkleminde bir süredir artan tansiyon yerini yeniden savaş gerilimine bıraktı. Washington yönetiminin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn’de bulunan diplomatlarını ve ailelerini çekmeye hazırlandığı bildirildi. Öte yandan ABD'nin söz konusu adımının Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığı da iddia edildi.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaş çığırtkanlığı yeniden alevlendi.
Bir süredir devam eden karşılıklı restleşmeler ve tehditkar açıklamalar yerini fiilen yeni bir savaş eğilimine bıraktı.
Savaş çanlarını çalan hamle ise ABD'den geldi.
Hedef Husiler mi yoksa İran mı?
ABD'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn’de bulunan diplomatlarını ve ailelerini çekmeye hazırlandığı bildirildi.
İki ABD’li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen’deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD’nin Suudi Arabistan’daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.