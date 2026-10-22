, PerşembeG: Güncelleme: 10:36, 22/10/2026, Perşembe10:10, 22/10/2026
Trump Rusya sorusuna çıldırdı: CNN muhabirini azarlayıp 'Sen Aptalsın' diyerek hakaret etti
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir röportaj esnasında Rusya ile yürütülen müzakerelere ilişkin soru soran CNN muhabiri Kaitlyn Collins'e sert tepki gösterdi. Muhabiri azarlayarak hakaretler savuran Trump, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorsun. Sen aptalsın. Düşük zekalı birisin" ifadelerini kullandı. O anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarıyla bir araya geldiği röportaj sırasında yine gazetecileri azarladığı ifadelerle gündeme geldi. Rusya ile yürütülen olası müzakere süreçlerine ilişkin soru sormak isteyen CNN muhabirine sinirlenen Trump, canlı yayında adeta çileden çıktı.
Sorulan soru karşısında öfkesini gizleyemeyen Trump, soruyu yanıtlamak yerine doğrudan muhabirin şahsını ve çalıştığı kurumu hedef aldı. Sert bir tonla konuşan Trump, CNN muhabiri Kaitlyn Collins'e şu ifadeleri kullandı:
"Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorsun. Sen aptalsın. Düşük zekalı birisin ve CNN'de çalışıyorsun."
Başlıklar :Donald TrumpABDCNNmuhabir