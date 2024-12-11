Donald Trump: Önceliğimiz Ukrayna krizini çözmek, Suriye'ye dahil değiliz

Donald Trump, ABD'nin ve Fransa'nın Suriye'den çekileceğini söyledi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. 20 Ocak'ta koltuğu devralması beklenen Trump, göreve geldiğinde önceliklerinin Ukrayna-Rusya krizini çözmek olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Fransız medyasına demeç veren Trump, Suriye'nin kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacağını belirterek, "Biz Suriye'ye dahil değiliz." dedi.
Suriye'de 61 yıllık
Baas rejimi
Suriye Milli Güçleri
'nin başlattığı
Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile sona erdi.
Ülkede yeni bir dönemin sayfasını açan gelişme sonrası bütün dünyanın dikkati bölgeye çevrildi.
"Önceliğim Ukrayna krizini çözmek"
"Önceliğim Ukrayna krizini çözmek"
DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bölgedeki varlığını sürdüren ABD'den ise Suriye'ye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Koltuğu 20 Ocak'ta devralması beklenen
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump
, göreve geldiğinde önceliklerinin
Ukrayna-Rusya krizi
ni çözmek olduğunu söyledi.
"Biz Suriye'ye dahil değiliz"
"Biz Suriye'ye dahil değiliz"
Fransız medyasına konuşan Trump, Suriye'nin kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacağını; ne ABD'nin ne de Fransa'nın bu işin içinde olmayacağını belirterek, "
Biz Suriye'ye dahil değiliz.
" dedi.
"Müzakereler başlamalı"
"Müzakereler başlamalı"
Trump, ABD'deki seçim sürecinde Ukrayna ihtilafını 24 saat içinde bitirebileceğini övünerek söylemişti.
Öte yandan Trump, Suriye'de rejime karşı operasyonların sürdüğü sırada Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "
Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakereler başlamalı.
" ifadelerini kullanmıştı.
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