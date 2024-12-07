Trump'tan Suriye açıklaması: Bizim savaşımız değil

Suriye'de muhalifler başkent Şam'a girmeye başlamışken ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump olaylarla ilgili açıklamada bulundu. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, "Bu savaş bizim değil, ABD sürece dahil olmamalı." dedi. Suriye'nin ABD'nin dostu olmadığını ifade eden Trump, muhaliflerin eşi görülmemiş bir hareketle, son derece koordineli bir saldırıyla birçok şehri tamamen ele geçirdiğini ve Esed'i devirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını da kaydetti.
Suriye'de muhalifler, geçen hafta rejime karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattı.
Operasyon kapsamında hızla ilerleyen muhalifler bugün başkent Şam'ın bazı mahallelerine giriş yaptı.
"Bu savaş bizim değil"
"Suriye’deki muhalif savaşçılar, eşi görülmemiş bir hareketle, son derece koordineli bir saldırıyla birçok şehri tamamen ele geçirdi ve şimdi Şam’ın kenar mahallelerinde, açıkça Esad’ı devirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyorlar.
Rusya, Ukrayna’da yaşadığı 600.000’den fazla asker kaybıyla oldukça meşgul olduğundan, yıllardır koruduğu bu ülke olan Suriye’deki bu gerçek yürüyüşü durdurabilecek durumda görünmüyor.
"Rusya'ya tek faydası Obama'yı aptal göstermek oldu"
Eski Başkan Obama’nın kuma çizdiği kırmızı çizgisini koruma sözünü tutmadığı noktada işler kontrolden çıktı ve Rusya devreye girdi.
Rusya için Suriye’de pek bir fayda yoktu, Obama’yı gerçekten aptal göstermek dışında.
Her halükarda, Suriye karmaşık bir durumda, ama bizim dostumuz değil ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bununla hiçbir alakası olmamalı. Bu bizim mücadelemiz değil. Bırakın olaylar gelişsin. Karışmayın!”