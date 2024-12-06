Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye rejiminin kalbine saldırı: Yoğun çatışma sesleri yükseliyor

Suriye rejiminin kalbine saldırı: Yoğun çatışma sesleri yükseliyor

19:116/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Muhalifler son olarak Esed rejiminin kalbi Şam'ı dronlarla vurdu. (Fotoğraflar: Arşiv)
Muhalifler son olarak Esed rejiminin kalbi Şam'ı dronlarla vurdu. (Fotoğraflar: Arşiv)

Beşşar Esed rejiminin merkezi Şam'da bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye kamikaze dron saldırısı düzenlendi. Yaşananlardan sonra bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam'ın Emevi Meydanı'nda yer alan Radyo Televizyon ile Savunma Bakanlığına ait binaların bulunduğu bölgeye kamikaze dronla saldırıldı.

Muhalifler saldırdı

Dronlar rejim karşıtı gruplar tarafından gönderildi.

Rejim ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yoğun çatışma sesleri yükseliyor

Öte yandan, Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.



#Şam
#Suriye
#Beşşar Esed

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var? 6 ARALIK son durum