Suriye rejiminin kalbine saldırı: Yoğun çatışma sesleri yükseliyor

Muhalifler son olarak Esed rejiminin kalbi Şam'ı dronlarla vurdu. (Fotoğraflar: Arşiv)
Beşşar Esed rejiminin merkezi Şam'da bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye kamikaze dron saldırısı düzenlendi. Yaşananlardan sonra bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam'ın Emevi Meydanı'nda yer alan Radyo Televizyon ile Savunma Bakanlığına ait binaların bulunduğu bölgeye kamikaze dronla saldırıldı.
Muhalifler saldırdı
Muhalifler saldırdı
Dronlar rejim karşıtı gruplar tarafından gönderildi.
Rejim ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Yoğun çatışma sesleri yükseliyor
Yoğun çatışma sesleri yükseliyor
Öte yandan, Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
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