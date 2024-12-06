Irak'ta 'Esed'i nasıl kurtarırız' toplantısı: Üç ülke dışişleri bakanı bir araya geldi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü.

Irak: Barışın sağlanmasına katkıda bulunuruz

Irak'ın bölgede denge ve istikrarı sağlamaya yönelik tüm girişimleri desteklediğini vurgulayan Hüseyin, ülkesinin barışın sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak için gerekli her şeyi sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

"İstikrar için koordinasyon şart"

Hüseyin, Suriye'de yaşananların hem Irak'ın hem de İran'ın güvenliğini doğrudan etkilediğini, bunun da bölge halklarının güvenlik ve istikrarını sağlamak için koordinasyon gerektirdiğini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ayrıca, bölgenin güvenliğinin yalnızca askeri yöntemlerle sağlanamayacağına dikkat çekerek, krizlerin çözümünde ve bölgesel istikrarın sağlanmasında diplomasinin rol oynaması gerektiğini söyledi.

Hüseyin, üçlü zirve kapsamında Bağdat'ı ziyaret eden Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ ile de Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Ayrı ayrı oturmaları dikkat çekti

Toplantıdan servis edilen görüntülerde, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin masanın ortasında yer alırken; İran ve Suriyeli dışişleri bakanlarının masanın uzak köşelerinde ayrı ayrı oturtulması dikkat çekti.

Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Sabbağ İran'ın Dışişleri Bakanı Arakçi (solda)











