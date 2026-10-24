Trump 'İran'a saldırı kesinlikle hafta sonu olur' diyen Tom Barrack'ı bu sözlerle yalanladı

Washington ile diplomatik misyonları arasında İran konusunda dikkat çeken bir söylem krizi patlak verdi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın verdiği röportajda sarf ettiği iddialı sözler, Beyaz Saray engeline takıldı.

"BAŞKANIN TUTUMU NET SALDIRI HAFTA SONU OLUR"

Büyükelçi Tom Barrack, katıldığı röportajda yöneltilen "İran’a saldırı hafta sonu olur mu?" sorusuna oldukça iddialı yanıtlar verdi. Barrack, "Kesinlikle. Başkanın tutumu net" ifadelerini kullanarak Orta Doğu'da İran’a yönelik yeni ve kapsamlı bir askeri harekat dalgasının başlayabileceğinin açık sinyalini verdi.

TRUMP YALANLADI

Büyükelçinin bu ifadelerinin uluslararası basında geniş yankı uyandırmasından saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump’tan yanıt geldi. Havalimanında uçuş öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Büyükelçi Barrack’ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine diplomatını doğrudan yalanladı.

Söz konusu iddialardan haberdar olmadığını vurgulayan ve Barrack'ı tiye alan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"O, Türkiye'deki büyükelçimdi. Sanırım oldukça güçlü bir adam. Eğer durum böyleyse, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Benim bundan haberim yok."

Trump'ın kendi büyükelçisini basın önünde boşa çıkaran bu açıklaması, ABD yönetiminin İran politikasındaki koordinasyonsuzluğu ve diplomatik kanallar arasındaki kopukluğu bir kez daha gözler önüne serdi.