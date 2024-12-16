ABD'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü." dedi.





Donald Trump: Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir lider Dünya





Trump, Florida'da katıldığı toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, "Çok güçlü bir ordu kurdu." dedi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de anahtar rol üstlendiğini de ifade eden Trump, "Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu, Erdoğan bunu başardı." dedi.







