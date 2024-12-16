Donald Trump: Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir lider

ABD'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü olduğunu vurgulayan Trump, kendisiyle iyi anlaştığını ve güçlü bir ordu kurduğunu söyledi. Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
ABD'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü." dedi.
Trump, Florida'da katıldığı toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, "Çok güçlü bir ordu kurdu." dedi.
Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Suriye'de anahtar rol üstlendiğini de ifade eden Trump, "Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu, Erdoğan bunu başardı." dedi.