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Donald Trump: Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir lider

Donald Trump: Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir lider

20:2816/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akıllı ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deanahtar bir role sahip olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akıllı ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deanahtar bir role sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü olduğunu vurgulayan Trump, kendisiyle iyi anlaştığını ve güçlü bir ordu kurduğunu söyledi. Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü." dedi.


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Donald Trump: Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir lider
Dünya
16 Aralık, Pazartesi

Trump, Florida'da katıldığı toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile iyi anlaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, "Çok güçlü bir ordu kurdu." dedi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin de konuşan Trump, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de anahtar rol üstlendiğini de ifade eden Trump, "Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu, Erdoğan bunu başardı." dedi.



#Donald Trump
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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