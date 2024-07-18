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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suikastten kıl payı kurtulan ABD eski Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi.

Lokman Özdemir
16:57 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:16 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suikast girişiminden kıl payı kurtulan ABD eski Başkanı
Donald Trump
ile telefonda görüştü.

Suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendiren Erdoğan, Trump'ın sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu belirtti.



İletişim Başkanlığı görüşmeye dair detayları paylaştı;

  • Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

  • Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.



Trump'a yapılan suikast girişiminde ateş edilen açıdan yeni görüntüler ortaya çıktı: Saniyelerle hayatta kaldı

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’daki bir mitingde silahlı saldırıya uğramış ve kulağından yaralanmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganı etkisiz hale getirmişti. Saldırının üzerinden 5 gün geçerken, Trump’a yapılan suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakın çekim görüntülerde, saldırganın Trump’ın kafasına odaklandığı ve başını indirmesi ve mikrofona eğilmesiyle hayatta kaldığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin saldırıdan birkaç saniye önce çekildiği kaydedildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
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