Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfiye sürecinin son durumunu paylaştı: 161 milyar TL ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Yılmaz, fon soruşturmasına ve tasfiye sürecine ilişkin son durumu paylaştı.

Yılmaz, bugüne kadar 444 bin 987 tekil yatırımcıya toplam 161 milyar TL ödeme yapıldığını belirterek, sürecin kamu kaynağı kullanılmadan yürütüldüğünü ifade etti.

Fon soruşturması kapsamında 7 şirketin 131 fonunun tasfiye sürecine alındığını hatırlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) devreye girdiğini ve Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu söyledi. DDK'nın ilgili kurumlarda incelemelerini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, sorumluluğu tespit edilen bürokratlar hakkında soruşturma süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

"Gönüllü iadeler 33,4 milyar TL'ye ulaştı"

Ödemelerin bütçeden veya Hazineden kaynak kullanılmadan gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, kaynakların üç başlık altında toplandığını aktardı. Bunların tasfiye kapsamındaki fonların kendi varlıkları, haksız kazanç elde edenlerden sağlanan gönüllü iadeler ve el konulan gayrimenkul ile diğer varlıklar olduğunu belirtti. Gönüllü iadelerin 33,4 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan Yılmaz, tahsilatların sürdüğünü ifade etti.

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444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldı

Olağan tasfiye sürecindeki 97 fondan 94'ünde tüm ödemelerin tamamlandığını bildiren Yılmaz, kalan 3 fonun ise halka açık olmayan ve az sayıda yatırımcısı bulunan kapalı fonlar olduğunu söyledi.

Olağanüstü tasfiye kapsamında ise Tera, Pusula ve Atlas şirketlerine bağlı fonlarda ara ödemelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, önceliğin para piyasası fonları ve küçük yatırımcılara verildiğini kaydetti. Kanun kapsamında yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılmasının öngörüldüğünü ifade eden Yılmaz, fondaki kaynakların yeterli olması halinde bu tutarın üzerinde ödeme de yapılabildiğini aktardı.

"Ödemeleri henüz tamamlanmamış fonların yatırımcıları da bulunuyor"

Cuma günü itibarıyla 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldığını açıklayan Yılmaz, 371 bin 21 kişinin net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını aldığını belirtti. Henüz ödeme yapılmayan 10 bin 771 yatırımcının bulunduğunu kaydeden Yılmaz, bu grupta net yatırım tutarı sıfır olanların, fahiş kazanç elde edenlerin ve manipülasyon yaptığı belirlenenlerin yanı sıra ödemeleri henüz tamamlanmamış fonların yatırımcılarının da bulunduğunu söyledi.

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Yılmaz, yapılan ödemelerin nihai tasfiye ödemesi olmadığının altını çizerek, ara ödemelerin tasfiye tamamlandığında yapılacak nihai hesaplaşmada mahsuplaştırılacağını ifade etti.

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