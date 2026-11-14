Türk askeri heyetinden Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki hava üssüne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolivya Cumhurbaşkanı Paz Pereira ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüklerini, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.