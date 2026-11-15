Farabi için bilim köprüsü

Türk dünyasının ortak düşünürü Farabi’nin eserlerini gün yüzüne çıkarmak için Türkiye ile Kazakistan arasındaki bilimsel iş birliğinde yeni adımlar atılıyor. El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi akademisyenleri, Farabi’nin dinî ve siyasi düşüncelerini ele alan Kitab al-Milla ve Al-Ilm al-Ilahi adlı eserleri üzerinde ortak çalışma yürütüyor. Çalışmada el yazmalarının incelenerek eserlerin bilimsel açıklamalarla yayımlanması ve bilim dünyasına kazandırılması hedefleniyor. İki üniversitenin iş birliği kapsamında Farabi’nin eserlerini farklı ülkelerdeki araştırmacılarla buluşturmak amacıyla ortak yayınlar hazırlanacak ve uluslararası kongreler düzenlenecek. ICESCO ile El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi arasında Eylül 2026’da Bilim Diplomasisi Merkezi kurulması için mutabakat imzalandı.

YENİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Kasım ayında ise üniversitenin Felsefe ve Siyaset Bilimi Fakültesi bünyesinde Din ve Kültür Araştırmaları Kürsüsü oluşturulması kararlaştırıldı. Yeni kürsüde ortak araştırmalar, akademisyen değişimi ve eğitim programları yürütülecek.

Türk dünyasına ‘Erdemli Şehir’ modeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Al-Farabi Sempozyumu’nda açılış konuşmasını Kazakça olarak gerçekleştirdi. Zorlu, “Ortak atamız Farabi’nin dünyaya daha iyi tanıtılması için ‘Türk Dünyası Farabi Araştırmaları Merkezi’ kurulması” önerisinde bulundu. Zorlu konuşmasında, Farabi’nin ‘Erdemli Şehir’ yaklaşımının Türk dünyasına uyarlanmasının güçlü bir başlangıç olacağını söyledi. Farabi’nin ‘Erdemli Şehir’ yaklaşımı, toplumun adalet, bilgi, ahlak ve dayanışma temelinde yönetilmesini öngörüyor. Bu anlayışa göre yöneticilerin temel görevi, kişisel çıkarlar yerine toplumun ortak yararını gözetmek ve insanların huzurlu, mutlu bir hayat sürmesini sağlamak.

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