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Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü siyaseti' itirafı: En büyük hatamızdı

21:51, 14/11/2026, Cumartesi
IHA
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Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda Cem TV'de çıktığı bir programda başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' nitelendirmesi yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de katıldığı programda geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin bir itirafta bulundu. “Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı” diyen Kılıçdaroğlu, siyasetin kadınların kıyafeti yerine geçim sıkıntısı ve toplumsal sorunlara odaklanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinde rüşvet ve yolsuzluğa karışan isimlere de yer vermeyeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin, "Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli programı kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenen "Kadın Emekçiler ve Örgüt ile Buluşma" programına katıldı. Kadın emekçiler ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin özeleştiride bulunurken, parti içerisinde rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında yoksulluk, uyuşturucuyla mücadele ve sosyal güvencelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Bu da bizim en büyük hatamız"

Geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin özeleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı. Geldiğimde ilk yaptığım iş bu. Size ne kadının başörtüsünden? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu? O evde geçim var mıdır, yok mudur? Kadının, çocuklarının, evlatlarının, eşinin karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Siyasetin konusu bu. Neyse onu aştık. Şimdi geldik ikinci sıraya. Bu yoksulluğu bitireceğiz, sefaleti bitireceğiz. Bitirmek zorundayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım, herkesin. Eğer bunu yapabilirsek o zaman ülkede huzur olur, ülkede barış olur" dedi.

"Rüşvet alan adamı partide tutmayacağım"

Parti içerisinde rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin sözcünüz olacağım. Sadece ben değil, kadın kollarımız da sizin sözcünüz olacak. Gençlik kollarımız da sizin sözcünüz olacak. Milletvekilleri de sizin sözcünüz olacak. Kirli adamı partide tutmayacağım. Kirli adamı. Rüşvet alan adamı partide tutmayacağım. Hırsız adamı partide tutmayacağım. Ahlaklı, temiz, adaletten yana olan kim varsa benim başımın üstünde yeri var. Kim varsa. Düzgün insanlar olacak. Siyaset halka hizmet etmektir demektir. Siyaset zenginleşmek değil ki. Köşeyi dönmek değil ki siyaset. Halka hizmet edeceksin. Siyasetin görevi o zaten. Görevi o. Bunu da size aktarayım. Hiç endişe etmeyin. Gelecek açısından da hiç endişe etmeyin. Bu dediklerimin hepsi olacak. Hepsi olacak. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah’ın izniyle ben bunların hepsini yapacağım."


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Başlıklar :Kemal KılıçdaroğluCHPBaşörtüsü
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Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü siyaseti' itirafı: En büyük hatamızdı
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda Cem TV'de çıktığı bir programda başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' nitelendirmesi yapmıştı.
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