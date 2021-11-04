CHP'li meclis üyesinin takkesinden rahatsız olduğu işçi konuştu: Takkem şerefimdir

Kütahya'da, sel felaketinde görev alan işçilere teşekkür belgesi verilen törende, CHP'li meclis üyesinin işçi İsa Karakafa'dan hatıra fotoğrafı çekimi öncesi takkesini çıkarmasını istemesi gerginliğe yol açtı.

"TAKKEMDEN RAHATSIZSAN BEN KADRAJA GİRMEYEYİM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karakafa, "Biz bir süre önce sel felaketinden dolayı Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi ve diğer belediyeden ekiplerle birlikte Kastamonu’ya çalışmaya gittik. Bu çalışmalarımızdan dolayı plaket almak için Belediye Meclisi Toplantısına katıldık. Orada plaketini alan başkanla fotoğraf çekiliyordu. Plaketimi aldım, Belediye Başkanımız Alim Işık ile fotoğraf çekildik. Sonra tekrar ’toplu fotoğraf çekilsin’ dediler. Bu arada bir hanım efendi açıklama yaptı. Tabi ki biz ilk başta şok olduk, anlamadık. Dediği kelime aynen şöyle bana hitaben, ’Takkesini çıkartsın, daha yakışıklı olur’ falan dedi. Ondan sonra ben, ’Eğer takkemden rahatsızsan ben kadraja girmeyeyim kendim çıkayım’ dedim. Olay aynen bu şekilde" şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:56 CHP'li meclis üyesinin takkesinden rahatsız olduğu işçi konuştu: Takkem benim şerefimdir Kütahya'da sel felaketinde görev alan işçilere teşekkür belgesi verilen törende, hatıra fotoğrafı çekimi öncesi CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, personellerden birinin takkesini çıkarmasını istedi. Yaşananlara ilişkin konuşan işçi İsa Karakafa, 'Bana 'Sanki şalvarını çıkar dedik, takkeni çıkar dedik' diyor. Özrü kabahatinden büyük. Takkem benim şerefimdir.' dedi. BiP'te paylaş

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"ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Karakafa, “Kumdalı bir de diyor ki, ’Biz şalvarını mı çıkarttık dedik? Takkeni çıkart dedik’. ’Özrü kabahatinden büyük’sözü vardır. Bir hanım efendinin hem bayan hem erkeklerin içinde kalkıp da, ’şalvarını çıkar demedik ki’ sözü de hoş olmadı. Bizi manevi olarak kırdı. Sonra Allah razı olsun kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ondan sonra siyasi olarak hepsi tepki gösterdiler. Tepki üzerine geri dönmek zorunda kaldım. Ben tepkisiz kalamazdım. Bir Müslüman zaten tepkisiz kalamaz, gerekirse tepkiyi en yüksek seviyeden verir. Tepki olarak dedim ki, ’Benim takkem benim şerefimdir, siz yakışıklılıktan bahsediyorsunuz, ben takke ilen daha yakışıklıyım, ben ölünceye kadar takkemle kalacağım’ diyerek tepki gösterdim. Olay bu. Beni ulusal basından, her taraftan aradılar, ben şov olmasın diye hiçbir yeni çıkmadım, çıkmak istemedim. Lakin sosyal medyada, ’Onlar cahildir, şudur, budur’ denilince açıklama yapmak zorunda kaldım. Bana Kütahya halkı olsun, belediye başkanı ve başkan yardımları ile bütün siyasi kuruluşlar olsun Allah razı olsun bana destek verdiler. Bundan dolayı müteşekkirim. Fakat onların bu davranış yanlıştır” diye konuştu.

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GÜNDEM CHP'li meclis üyesinden 28 Şubat'ı hatırlatan hareket: Takkeni çıkar daha yakışıklı çıkacağından eminim