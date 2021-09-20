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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan şaşkına çeviren açıklama: Muhafazakarların güvencesi CHP'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların endişe duymaları için algı oluşturulduğunu iddia ederek, ileri sürerek "Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Onların haklarının güvencesi de biziz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler ortaya çıkmıştı. İki açıklamanın çelişikliği akıllarda soru işareti bıraktı.

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Kılıçdaroğlundan şaşkına çeviren açıklama: Muhafazakarların güvencesi CHPdir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Örgütlerine olası bir erken seçim için alarm veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmeleri için muhafazakar seçmenin de oylarının alınması gerektiğini hatırlatmıştı. Konuyla ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son olarak PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat ve Yayın Koordinatörü Murat Aksoy’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Algı oluşturuluyor"

Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların CHP'den endişe duymaları için algı oluşturulduğunu ileri sürdü. Muhafazakarların haklarının güvencesinin CHP'de olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." diyerek şu ifadeleri kullandı; "Belediyeleri teröristler yönetecek, faturaları teröristler kesecek dediler. Milletimiz bu yalanlara itibar etmedi. Şimdi de benzer iftiralarla milleti korkutmaya çalışıyorlar. Hiçbir vatandaşımızın ekmeğiyle, kılık kıyafetiyle, inancıyla ve ibadetiyle, dili ve kültürüyle uğraşmayan bir sistem inşa edeceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü yorumu: Bir metrekarelik bez parçası
OYNAT 00:27
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü yorumu: Bir metrekarelik bez parçası
CHP'li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüyü paylaştı. Dağ, bu sözleri vurgulayarak “Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını biz kaldırdık
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını biz kaldırdık

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen 'başörtüsü' çıkışı
OYNAT 04:11
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen 'başörtüsü' çıkışı
CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlar'a tepki gösterip 'Hakim başörtülü olursa adaletsiz olurmuş! Hayır kardeşim ben ne giydiğine bakmam' dedi. Ancak Sağlar hakkında disiplin süreci başlatmadı. CHP liderinin 2010 yılında başörtülüler hakkında yaptığı 'Başörtülüler belki açacak başını? Devletin kuralları vardır, hakimin savcının kıyafeti bellidir' açıklaması yeniden gündemde.

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