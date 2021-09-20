Kılıçdaroğlu'ndan şaşkına çeviren açıklama: Muhafazakarların güvencesi CHP'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Örgütlerine olası bir erken seçim için alarm veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmeleri için muhafazakar seçmenin de oylarının alınması gerektiğini hatırlatmıştı. Konuyla ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son olarak PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat ve Yayın Koordinatörü Murat Aksoy’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Algı oluşturuluyor"

Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların CHP'den endişe duymaları için algı oluşturulduğunu ileri sürdü. Muhafazakarların haklarının güvencesinin CHP'de olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." diyerek şu ifadeleri kullandı; "Belediyeleri teröristler yönetecek, faturaları teröristler kesecek dediler. Milletimiz bu yalanlara itibar etmedi. Şimdi de benzer iftiralarla milleti korkutmaya çalışıyorlar. Hiçbir vatandaşımızın ekmeğiyle, kılık kıyafetiyle, inancıyla ve ibadetiyle, dili ve kültürüyle uğraşmayan bir sistem inşa edeceğiz."

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OYNAT 00:27 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü yorumu: Bir metrekarelik bez parçası CHP'li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüyü paylaştı. Dağ, bu sözleri vurgulayarak “Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını biz kaldırdık