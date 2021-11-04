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KÜTAHYA

CHP'li meclis üyesinden 28 Şubat'ı hatırlatan hareket: Takkeni çıkar daha yakışıklı çıkacağından eminim

Kütahya'da sel felaketinde görev alan işçilere teşekkür belgesi verilen törende, hatıra fotoğrafı çekimi öncesi CHP'li Ruhsen Kumdalı, personellerden birinin takkesini çıkarmasını istedi. CHP'li meclis üyesine AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
CHPli meclis üyesinden 28 Şubatı hatırlatan hareket: Takkeni çıkar daha yakışıklı çıkacağından eminim
Kütahya'da işçilere teşekkür belgesi takdim töreninde gerginlik.

Kütahya'da, sel felaketinde görev alan işçilere teşekkür belgesi verilen törende, CHP'li meclis üyesinin personellerden birinin hatıra fotoğrafı çekimi öncesi takkesini çıkarmasını istemesi gerginliğe yol açtı.

Kütahya Belediyesi 3. Dönem 10. Olağan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Kastamonu'daki sel felaketinde görev alan personeller için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Belediye destek hizmetleri personellerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesine geçildi.

  • Bu sırada CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın, "Resim karesi içinde takkeli bir arkadaşım, değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

AA

İŞÇİ FOTOĞRAF KARESİNDEN ÇIKMAK İSTEDİ

AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi. İşçi ise fotoğraf karesinden çıkmak istedi. Bunun üzerine salondakiler buna itiraz ederek fotoğraf karesinde işçinin kalmasını sağladı.

Fotoğraf çekiminin ardından teşekkür belgesi töreni sona erdi.

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