CHP'li meclis üyesinden 28 Şubat'ı hatırlatan hareket: Takkeni çıkar daha yakışıklı çıkacağından eminim

Başörtülü kadına iğrenç imada bulunan Tanju Özcan'dan savunma: Magazin ağırlıklı program olduğu için anlattım

Bolu'da, AK Parti'li meclis üyeleri, katıldığı programda bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatarak tepki çeken Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı protesto etmek için salonu terk etti.



Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Magazin ağırlıklı bir program olduğu için anlattım. Ama benim gibi bir siyasetçinin bu anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ağzımızdan o anı çıktı. Açığımızı arıyorlar. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından bir şey çıkar ya... Bu benim samimiyetimden.” ifadelerini kullandı.