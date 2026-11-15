Mekke İttifakı’nda onay tamam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfiye sürecinin son durumunu paylaştı: 161 milyar TL ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecinde 161 milyar Türk lirası ödeme yapıldığını söyledi. 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldığını, 371 bin 21 yatırımcının ise ana parasını ve portföy değerinin tamamını aldığını belirten Yılmaz, ara ödemelerin büyük oranda tamamlandığını ve ödeme alamayan yatırımcılara son taksitin ödenmesiyle sürecin tamamlanacağını ifade etti. Emeklilere yönelik çalışmalarda enflasyonun üzerinde artışın hedeflendiğini açıklayan Yılmaz, asgari ücret görüşmelerinin henüz başlamadığını ve ücret belirlenirken çalışanların refahı ile işletmelerin sürdürülebilirliği arasında denge gözetileceğini kaydetti. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yılmaz, terörün Türkiye'ye 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşattığını belirterek, silah bırakma ve fesih sürecinin tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçileceğini söyledi.