Mekke İttifakı’nda onay tamam

Üç ülke arasında 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalanan 16 maddelik Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.
ASKER GÖNDERMEK İÇİN TEZKERE GEREKECEK
Anlaşmanın onaylanması, Türk askerinin başka bir ülkeye gönderileceği anlamına gelmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışında çatışmalara katılmak üzere görevlendirilmesi gündeme geldiğinde Anayasa’nın 92’nci maddesi çerçevesinde TBMM’nin yetkisi devreye girecek. Asker gönderilmesine ilişkin ayrıca tezkere hazırlanması ve Meclis onayının alınması gerekecek.
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