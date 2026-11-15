55 ülkeden vekiller Antalya’da buluşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde, TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğinde 16 Kasım’da (yarın)gerçekleştirilecek toplantıya 55 ülkeden parlamento başkanları ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu üst düzey heyetler katılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile PAB Başkanı Milton Dick’in açılış konuşmalarını yapacağı toplantıda, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da parlamenterlere hitap edecek. BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası Program Koordinasyonu Kıdemli Direktörü Daniele Violetti de toplantıda konuşma yapacak.

İKLİM TAAHHÜTLERİ MASAYA YATIRILACAK

Almanya, Kenya, Fiji, Gana, Togo, Mısır ve Birleşik Krallık’tan parlamenterlerin yanı sıra bilim insanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de katılacağı oturumlarda, küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi üzerinde durulacak. Türkiye’nin öncülüğünde küresel bir girişim haline gelen Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynakların verimli kullanılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması ve parlamenter denetimin güçlendirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

Reklam Reklam

Ekonomi

COP31'de tarihi rekor: Bakan Bolat açıkladı, 100'e yakın ülkenin lideri Türkiye'de

Gündem

Bakan Göktaş COP31'de yaklaşık 1,1 milyar çocuğun iklim risklerine dikkat çekti

Gündem

Konya'da 17 yaşındaki genç bıçaklı kavgada ağır yaralandı