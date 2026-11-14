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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında konuştu. Göktaş'ın konuşma yaptığı program, Mavi Bölge Özel Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 'Gelecek Kuşakların Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi' etkinliği oldu.

Dünyanın geleceğini düşünen, çözüm önerileri geliştiren çocukların iklim mücadelesinde önemli rol üstlendiğini belirten Göktaş, iklim değişikliğinin çocukların sağlığını, güvenliğini ve yaşam koşullarını doğrudan etkilediğini söyledi.

UNICEF verilerini paylaştı

UNICEF verilerini paylaşan Göktaş, "Bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi.

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İklim konusunda alınan kararlar gelecek nesillerin yaşamını belirliyor. Kuşaklar arası adalet de gelecek nesillerin haklarını gözetmeyi gerektiriyor. Göktaş, Türkiye'nin de bu anlayışla hareket ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefinin gelecek nesillere karşı sorumluluğun göstergesi olduğunu söyledi. Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin ise Türkiye'den dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü aktardı.

DHA

Çocuk Danışma Kurulu 29 etkinlik hazırladı

COP31 kapsamında çocukların ve gençlerin sesini iklim müzakerelerinin merkezine taşımayı hedeflediklerini kaydeden Göktaş, çocukların her fikrini ve her çabasını daha yaşanabilir bir dünyanın kurulmasına sunulmuş değerli bir katkı olarak gördüklerini söyledi.

Çocuk Danışma Kurulu üyeleri 'sıfır atık', 'biyoçeşitlilik', 'sürdürülebilir gıda' ve 'kültür ve sanat' başlıklarında 29 etkinlik hazırladı. Çalışmalar 43 ilde hayata geçirildi. Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı farkındalık çalışmaları da yürütüldü.

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Çocukların Eylem Çağrısı uluslararası gündemde

Çocukların Eylem Çağrısı'nda farklı ülkelerden çocukların talepleri ve çözüm önerileri bir araya getirildi. Göktaş, bu mesajların COP31 aracılığıyla uluslararası gündeme taşındığını ifade etti. Çocukların çağrısının somut adımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürülmesi gerektiğini belirten Göktaş, hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun ortak sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret etti.

Çocuk Hakları Komitelerinin 81 ilden etkinliğe katılan temsilcilerine de seslenen Göktaş, her fikrin ve çabanın değerli olduğunu söyledi. Çocuklara, inandıkları doğruları savunmaktan ve yeni yollar aramaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise COP31'de çocukların taleplerinin dinlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bakanlık ile çocuk hakları komiteleriyle uzun yıllardır iş birliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in Çocuk Hakları Komitelerinden 2 il temsilcisi, ortak çalışma atölyesinde hazırlanan 'İklim Eylemi için Çocukların Ortak Çağrısı'nı sundu.

DHA

Programın ardından panel düzenlendi

Göktaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova katıldı. Panelde ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Sosyal Korumadan Sorumlu Danışmanı ve Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Direktörü Mansurbek Polvonzoda Olloyorov ile Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail yer aldı.

Göktaş paneldeki konuşmasında, iklim değişikliğinin çocukların sağlığını, eğitimini, yaşam koşullarını ve gelecek fırsatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Çocukların çözüm süreçlerinde de söz sahibi olması gerektiğini söyledi.