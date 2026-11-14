14/11/2026, Cumartesi20:38
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
25

Bildirimler

AK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşım14 Kasım 2026 20:16 CumartesiSON DAKİKA
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı14 Kasım 2026 18:35 CumartesiSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: Kurala uymayana para cezası kesilecek14 Kasım 2026 17:46 CumartesiSON DAKİKA
6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı14 Kasım 2026 17:21 CumartesiSON DAKİKA
Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepki14 Kasım 2026 16:06 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
AK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşımŞehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandıTürkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldiABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?

Bakan Göktaş COP31'de yaklaşık 1,1 milyar çocuğun iklim risklerine dikkat çekti

20:29, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte UNICEF verilerini paylaşarak, "Bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında konuştu. Göktaş'ın konuşma yaptığı program, Mavi Bölge Özel Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 'Gelecek Kuşakların Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi' etkinliği oldu.

Dünyanın geleceğini düşünen, çözüm önerileri geliştiren çocukların iklim mücadelesinde önemli rol üstlendiğini belirten Göktaş, iklim değişikliğinin çocukların sağlığını, güvenliğini ve yaşam koşullarını doğrudan etkilediğini söyledi.

UNICEF verilerini paylaştı

UNICEF verilerini paylaşan Göktaş, "Bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi.

İklim konusunda alınan kararlar gelecek nesillerin yaşamını belirliyor. Kuşaklar arası adalet de gelecek nesillerin haklarını gözetmeyi gerektiriyor. Göktaş, Türkiye'nin de bu anlayışla hareket ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefinin gelecek nesillere karşı sorumluluğun göstergesi olduğunu söyledi. Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin ise Türkiye'den dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü aktardı.

DHA

Çocuk Danışma Kurulu 29 etkinlik hazırladı

COP31 kapsamında çocukların ve gençlerin sesini iklim müzakerelerinin merkezine taşımayı hedeflediklerini kaydeden Göktaş, çocukların her fikrini ve her çabasını daha yaşanabilir bir dünyanın kurulmasına sunulmuş değerli bir katkı olarak gördüklerini söyledi.

Çocuk Danışma Kurulu üyeleri 'sıfır atık', 'biyoçeşitlilik', 'sürdürülebilir gıda' ve 'kültür ve sanat' başlıklarında 29 etkinlik hazırladı. Çalışmalar 43 ilde hayata geçirildi. Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı farkındalık çalışmaları da yürütüldü.

Çocukların Eylem Çağrısı uluslararası gündemde

Çocukların Eylem Çağrısı'nda farklı ülkelerden çocukların talepleri ve çözüm önerileri bir araya getirildi. Göktaş, bu mesajların COP31 aracılığıyla uluslararası gündeme taşındığını ifade etti. Çocukların çağrısının somut adımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürülmesi gerektiğini belirten Göktaş, hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun ortak sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret etti.

Çocuk Hakları Komitelerinin 81 ilden etkinliğe katılan temsilcilerine de seslenen Göktaş, her fikrin ve çabanın değerli olduğunu söyledi. Çocuklara, inandıkları doğruları savunmaktan ve yeni yollar aramaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise COP31'de çocukların taleplerinin dinlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bakanlık ile çocuk hakları komiteleriyle uzun yıllardır iş birliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in Çocuk Hakları Komitelerinden 2 il temsilcisi, ortak çalışma atölyesinde hazırlanan 'İklim Eylemi için Çocukların Ortak Çağrısı'nı sundu.

DHA

Programın ardından panel düzenlendi

Göktaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova katıldı. Panelde ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Sosyal Korumadan Sorumlu Danışmanı ve Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Direktörü Mansurbek Polvonzoda Olloyorov ile Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail yer aldı.

Göktaş paneldeki konuşmasında, iklim değişikliğinin çocukların sağlığını, eğitimini, yaşam koşullarını ve gelecek fırsatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Çocukların çözüm süreçlerinde de söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Başlıklar :mahinur özdemir göktaşcop31unicefçocuk hakları komiteleri
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bakan Göktaş COP31'de yaklaşık 1,1 milyar çocuğun iklim risklerine dikkat çekti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet