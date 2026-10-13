Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





“Çınarcık Çukuru'nun iki ucunun bir mengene gibi sıkışması sonucu Çınarcık Çukuru'nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar (mikro-sismisite), kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir.”





Uzmanın bu değerlendirmesi, Marmara’daki fayların davranışına ilişkin bir yorum niteliği taşıyor. Mikro kırılmalar tek başına büyük bir depremin kesin olarak gerçekleşeceğini veya ne zaman meydana geleceğini göstermiyor.