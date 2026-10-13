Marmara’nın altında ne oluyor? Deprem profesörü o bölgeyi işaret etti: “Daha büyük deprem gelebilir”
Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki Çınarcık Çukuru’na dikkat çekti. 1999 İzmit ve 2025 Silivri depremlerinin bölgeye iki yönden gerilme aktardığını belirten Bektaş, faylardaki mikro kırılmaların daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini ifade etti.
Marmara Denizi’nde meydana gelen sarsıntıların ardından bölgedeki fay hatlarına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Çınarcık Çukuru’ndaki gerilme aktarımına dikkat çekerek bölgenin iki farklı yönden baskı altında bulunduğunu belirtti.
Çınarcık Çukuru iki ateş arasında
Prof. Dr. Osman Bektaş, Çınarcık Çukuru’ndaki tektonik hareketliliği 1999 İzmit ve 2025 Silivri depremleri üzerinden değerlendirdi. Bektaş’a göre, 1999 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki İzmit depremi bölgeye doğudan batıya, 2025’teki 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremi ise batıdan doğuya doğru gerilme aktardı.
Bu durumu iki yönlü stres transferi olarak tanımlayan Bektaş, Çınarcık Çukuru’nun adeta bir mengene gibi sıkıştığını belirterek bölgenin “iki ateş arasında” kaldığını ifade etti.
Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalara dikkat çekti
Bektaş’ın değerlendirmesinde, Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar da öne çıktı. Küçük ölçekli sismik hareketlilik olarak tanımlanan mikro-sismisitenin, faylardaki kilitlenme noktalarının zorlandığına işaret edebileceğini belirten Bektaş, bu durumun daha büyük bir deprem olasılığı açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
“Arkadan daha büyük bir deprem gelebilir”
Çınarcık Çukuru’nun iki ucundan gerilme altında kalmasının sonuçlarına dikkat çeken Bektaş, faylardaki mikro kırılmaların ardından daha büyük bir depremin meydana gelebileceğini belirtti.
Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Çınarcık Çukuru'nun iki ucunun bir mengene gibi sıkışması sonucu Çınarcık Çukuru'nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar (mikro-sismisite), kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir.”
Uzmanın bu değerlendirmesi, Marmara’daki fayların davranışına ilişkin bir yorum niteliği taşıyor. Mikro kırılmalar tek başına büyük bir depremin kesin olarak gerçekleşeceğini veya ne zaman meydana geleceğini göstermiyor.