Konya'da çıkan kavgada M.K.Z. (17), sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde meydana geldi.
Tartışma kavgaya dönüştü
Edinilen bilgiye göre M.K.Z., kişi veya kişiler ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı.
Dükkana sığındı, yere yığıldı
Yaralı şekilde kaçarak bir dükkana sığınan M.K.Z., burada yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alındı
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.