Başkan Altay Larende’deki tarihi keşfi duyurdu: Konya’nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor

Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan da Başkan Altay’a ve süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek,

"Dediğimiz gibi en önemli kapılarından birisi, en önemli taş kapısı dış surun Larende Kapısı. Yaptığımız çalışmalara göre bu kapının yüksekliği temelden yaklaşık 24-25 metre yüksekliğinde şu anki verilere göre, anıtsal bir kapı ve temelleri olduğu gibi açığa çıkardık. Önündeki ahşap köprüsüyle beraber, onun ayakları da açığa çıktı. İnşallah olabildiğince görünür hale getireceğiz ve şehrimize kazandıracağız. Bu çalışmamızla bu alanda yaklaşık 195 metre uzunluğunda surlar açığa çıktı. Doğusunda iki tane burcu açığa çıkardık. Bu burcun birinin kazıları tamamlandı, diğer burcun da kazısı devam ediyor.