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Başkan Altay Larende’deki tarihi keşfi duyurdu: Konya’nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor

Başkan Altay Larende’deki tarihi keşfi duyurdu: Konya’nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor

17:36, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Başkan Altay Larende’deki tarihi keşfi duyurdu: Konya’nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor
Larende’de asırlık miras gün yüzüne çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan Larende bölgesindeki kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “Burası Konya'nın en kaotik alanlarından birisiydi. Hem binaların varlığı olarak hem de trafik olarak adeta bir keşmekeşe dönmüştü. Önce buradaki o keşmekeş ortadan kaldırıldı. Bizim şu anda yoğunlaştığımız Larende Kapısı'nın bulunduğu yer tespit edilerek burada kazı çalışmalarına başlandı. Elhamdülillah gelinen noktada orijinal kapının taşlarıyla, duvarlarıyla birlikte ortaya çıktığına şahit olduk. Bu önemli çalışmayla Konya’nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay
, basın mensuplarıyla birlikte Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan Larende bölgesindeki kazı çalışmalarını inceledi.

Kazı alanındaki inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, projenin son durumu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Konya’nın kadim bir başkent olduğunu anımsatan Başkan Altay,
"200 yıl başkentlik yapmış bir şehirde maalesef iç sur ve dış sur anlamında elimizde sadece tarihi veriler ve inşaat yapımı sırasında ortaya çıkan küçük parçalardan oluşan kalıntılar mevcuttu. Özellikle Larende bölgesinde yapıların tek katlı olması, bodrum katlarının olmaması nedeniyle buradaki sur duvarlarının ve Larende Kapısı'nın korunma ihtimalinin en yüksek olduğu alan olduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştı"
 ifadelerini kullandı.

"Gelinen noktada orijinal kapının taşlarıyla, duvarlarıyla birlikte ortaya çıktığına şahit olduk"


Özellikle Larende'de inşaat malzemesi satan esnafın yeni yerine taşınmasıyla ilgili bir süreç yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay,
"Önce bir miktar kamulaştırma faaliyetleri yürütüldü. Mevcut ruhsatlı iş yerlerimizi de Ereğli Yolu üzerinde olan eski hayvan satış pazarımızın olduğu yere taşıdık esnaflarımızı. Burası Konya'nın en kaotik alanlarından birisiydi. Hem binaların varlığı hem de trafik olarak adeta bir keşmekeşe dönmüştü. Önce buradaki o keşmekeş ortadan kaldırıldı. Zemindeki kalıntılara zarar vermeden güzel bir otopark inşa edildi.
Bizim şu anda yoğunlaştığımız Larende Kapısı'nın bulunduğu yer tespit edilerek burada kazı çalışmalarına başlandı. Elhamdülillah gelinen noktada orijinal kapının taşlarıyla, duvarlarıyla birlikte ortaya çıktığına şahit olduk. Yine doğu ve batıda da sur duvarları, burçlarıyla birlikte ortaya çıktı. Buradaki kazı çalışmalarımız, rekonstrüksiyon çalışmalarımız kazıyla birlikte devam ediyor. Yani bütün kazıyı bitirmeyi beklemeden bir taraftan da restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle kapıda bulunan taşlardan anlaşıldığı üzere buraya çok önem verilmiş. Önünde hendek olan bir sur yapısını ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu önemli çalışmayla Konya'nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor"
diye konuştu.

Larende'de Konya'nın tarihi dokusuna imza atılıyor


Çalışmaların detaylı ve özenli şekilde yürütüldüğünü aktaran Başkan Altay,
"Çalışmalarımız bununla bitmedi. Hemen Sahip Ata ile sur duvarı arasında kalan yolun Sahip Ata'nın arkasına taşınması ve buranın yayalaştırılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yine sol tarafta dış surun içerisinde yapmış olduğumuz kazılarda Roma döneminden günümüze kadar önemli kalıntılar ortaya çıktı. Sırçalı Medrese'de şu anda restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz ve bu bölgenin de Konya'nın tarihi dokusuna önemli bir imza olduğunu düşünüyorum. Konya tarihi açısından, Selçuklu tarihi açısından önemli bir işi burada başarmış olduk. Süreçte desteğini esirgemeyen İl Kültür Müdürlüğümüze ve kazının ilk gününden itibaren burada adeta gece gündüz çalışmalara riyaset eden değerli Müze Müdürümüze teşekkür ediyorum"
değerlendirmelerinde bulundu.

"İnşallah bu bölge 1-2 ay sonra daha farklı bir görünümde olacak"


Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan da Başkan Altay’a ve süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek,
"Dediğimiz gibi en önemli kapılarından birisi, en önemli taş kapısı dış surun Larende Kapısı. Yaptığımız çalışmalara göre bu kapının yüksekliği temelden yaklaşık 24-25 metre yüksekliğinde şu anki verilere göre, anıtsal bir kapı ve temelleri olduğu gibi açığa çıkardık. Önündeki ahşap köprüsüyle beraber, onun ayakları da açığa çıktı. İnşallah olabildiğince görünür hale getireceğiz ve şehrimize kazandıracağız. Bu çalışmamızla bu alanda yaklaşık 195 metre uzunluğunda surlar açığa çıktı. Doğusunda iki tane burcu açığa çıkardık. Bu burcun birinin kazıları tamamlandı, diğer burcun da kazısı devam ediyor.
Yine batı tarafta bir burcun yeri tespit edildi. O burcun da zamanla kazısını yapıp açığa çıkaracağız. Sur duvarının kalınlığı yaklaşık 3 metre genişliğinde ve önünde kuru bir hendek var. İnşallah bu kış da bu hendeği de açarak görünür hale getireceğiz. İnşallah bu bölge 1-2 ay sonra daha farklı bir görünümde olacak"
diye konuştu.

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Başlıklar :uğur i̇brahim altaykonyakonya büyükşehir belediyesilarende kapısı
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