Suriye'den Esed kardeşler için Interpol hamlesi
16:43, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:45, 22/10/2026, Perşembe
AA
Firari katil Esed
Suriye’de Beşşar Esed ve Mahir Esed hakkında verilen gıyabi kararların ardından yeni adım atıldı. İki kardeşin de aralarında bulunduğu firari sanıklara ilişkin dosyalar, gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Interpol’e gönderildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahruddin el Aryan'a dayandırdığı habere göre, Esed kardeşlerin dosyaları Interpol'e gönderildi.
Fahruddin el Aryan, firari suçlular Beşşar Esed ve Mahir Esed ile diğer mahkumlar hakkında verilen gıyabi kararların hukuki sonuç doğurduğunu ve haklarında gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosyaların Interpol'e gönderildiğini belirtti.
İdam cezasına çarptırılmıştı
Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağustos ayında Beşşar Esed ve Mahir Esed ile birlikte 7 firari sanığı idam cezasına çarptırmıştı.
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