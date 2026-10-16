Konya'da 7 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
11:36, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 11:49, 16/10/2026, Cuma
AA
Konya
Konya’nın Karatay ilçesinde yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 7 ton tavuk etine el konuldu. Ürünler imha edilirken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 7 ton tavuk etine el konuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yaptı.
Kontrollerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken el konulan tavuk ürünleri imha edildi.
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Başlıklar :Karatay ilçesiKonyatavuk