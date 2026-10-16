Konya'da 7 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gözünün yaşına bakmayın' talimatı verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirterek "Burada şunu ifade etmek lazım, 'Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek.' Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak." dedi.