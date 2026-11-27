"Coğrafi büyüklüğümüz ulaşım alanında üstlendiğimiz sorumluluğun ve işimizin ne kadar kapsamlı olduğunun da en açık göstergesi. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıl otobüslerimiz yaklaşık 32 milyon kilometre yol kat ederek 965 bin sefer gerçekleştirdi. Bu rakam dünya etrafında yaklaşık 800 tur demek. Yani otobüslerimizin şehir içinde ne kadar uzun mesafe gösterdiğinin kanıtı budur. Ve bu otobüslerimizde 84 milyon yolcumuzu evlerinden işlerine, işlerinden okullarına ve tekrar hanelerine ulaştırmış olduk. Şehrimizde ulaşımın ana omurgası olan tramvaylarımızla ise 78 bin sefer yaparak 34 milyon yolcumuza hizmet verdik.