Bolu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı: Kartalkaya beyaza büründü

SAĞANAK YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI

Kartalkaya’da dün etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından bölgedeki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince bir beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı, Kartalkaya’nın yanı sıra Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı’nda da etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kartalkaya ve Arkut Dağı’nda etkili olan kar yağışı, çevredeki doğal manzaraya kıştan ilk görüntüler taşıdı.