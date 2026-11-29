Konya'nın ulaşım filosuna 376 milyon liralık takviye

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosuna kazandırdığı 20 yeni çevreci otobüsü düzenlenen programla hizmete aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “2 yıl önce 180 otobüsümüzü filomuza dahil etmiştik. Şimdi de 20 yeni otobüsümüzü filomuza dahil ederek toplamda 716 otobüs sayısına ulaşmış olduk. Yüzde 64 yerlilik oranına sahip ve doğalgazlı olması sebebiyle Euro 6 emisyon standartlarına uygun motorları sayesinde egzoz emisyonlarının azaltılmasını sağlayacak otobüslerimiz aynı zamanda yerli bir markadır” dedi. Güncel bedeli 376 milyon lira olan 20 çevreci otobüsün Konya için hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, “Bundan sonra da bir taraftan raylı sistem yatırımlarımıza devam ederken bir taraftan da hem kendi imkanlarımızla hem uluslararası finans kurumları ile otobüs filomuzu gençleştirmeye, yeni otobüslerimizi filomuza dahil etmeye inşallah 2027 yılında da kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.