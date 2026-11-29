Olay, Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
Ali S. ile Kara, belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce Ali S., Kara'ya bıçakla saldırıp yaraladı.
Kara, hastanede yaşamını yitirdi
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Kara, caddedeki bir iş yerine sığınıp yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Saldırgan Ali S. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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